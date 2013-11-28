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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.7 5 22
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
64%
14
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
18%
4
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
18%
4
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
0
0
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:07

  Patria-o-Muerte написав:Ага, то йолку не дадут поставить, то дорогу перекруют. Доскакались.
Надеетесь что скоро снова в колоннах больше трех машин не ездить, в группы не собираться, за "клевету" под суд.
Конечно, кто мы такие чтобы не в свои дела лезть - власть от Бога.

Только не удивляйтесь что потом ваши акции переведут на счет какой нибудь чрезвычайной комиссии "до выяснения", или "предложат" продать по 0.1 коп безальтернативно.
Вот тогда снова и повторите "давно пора было это сделать"


Отличное средство от разрухи - сжечь нафиг дом. Ото точно будет счастье всем.
Те орлы под Радой что хотели то? Ну кроме за всё хорошее - против всего плохого?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:41

lrs7719

"Те орлы" только хотели Антикоррупционный Суд по Рекоммендациям Венецианской Комиссии.
А системное кодло этого не хотят допустить любой ценой.
Появится вероятность посадки топ-коррупционеров или преступников.
А за 4 года НИКОГО не посадили.
Территория ускоренно обдирается и идет к полной нищете и разрухе.
Будут выборы. Если будут. Неважно кто победит. Или будет ничья и майдан.
После них пустота.
Востаннє редагувалось Patria-o-Muerte в Суб 03 бер, 2018 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Patria-o-Muerte
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:41

  lrs7719 написав:Те орлы под Радой что хотели то? Ну кроме за всё хорошее - против всего плохого?

Как что? Бабла от организаторов. Что тут не ясно? :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:48

Patria-o-Muerte
Давай уж "аутентично" их называть - не "соболевцы", а "зиминцы". Так правильнее.
Еще немного - и "ленинцы" подтянутся :)
Кстати, а чего это соболев-зимин лично объявил о сворачивании их акции? И аргументировал именно тем, что якобы приняли АКС. Хотя пока приняли только в первом чтении. То есть по сути не приняли.
То есть формально требование не выполнено, но гордый зимин заявляет, что выполнено, всем спасибо, все расходимся.
А ответ на поверхности: канал передачи бабла от Курченко был перекрыт, главный застрельщик в Польше или Голландии. Все, нет оплаты - нет работы. Ему оставалось только съехать с темы не потеряв лица. Теперь ждет следующую подработку (сколько их у него уже было?).
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:59

Dimar

Не искажайте фактов.
Он никогда не говорил "дело сделано"
Без принятия Поправок Венецианской Комиссии АКС будет пустышкой.
Закон приняли только в первом чтении.
Он сказал: добавьте Поправки Венецианской Комиссии и Приймите полностью. Тогда разойдемся.

Какой курченко? не смешите кур версией топ-власти. Вот она с курченко и другими одиозными точно бизнес ведет, утечек много.

Все просто. Без нормального АКС Украина не имеет никаких перспектив, вообще. Точка.

Вот полное заявление Соболева от позавчера.
Законопроект про творення Антикорупційного суду ухвалено за основу. Ми рік примушували Президента внести цей документ. Два місяці боролися за його включення до порядку денного. І нарешті - успішне голосування.
Тепер в законі треба виписати, що Антикорупційний суд займається виключно справами про топ-корупцію, а при підборі суддів наші міжнародні партнери мають право вето. Після цього можна голосувати закон в цілому, творячи для країни спосіб цивілізовано ліквідувати топ-корупцію. За підтримки наших чудових громадських активістів, за допомогою вуличного тиску та завдяки позиції Заходу є шанси зробити це впродовж місяця. Після цього ми згортаємо намети на вулиці Грушевського
https://www.facebook.com/IegorSoboliev
Patria-o-Muerte
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:49

  Dimar написав:
  lrs7719 написав:Те орлы под Радой что хотели то? Ну кроме за всё хорошее - против всего плохого?

Как что? Бабла от организаторов. Что тут не ясно? :)


Та ясно было с первого дня. Вживую всё видел и слышал. Про требования про Поправки Венецианской комиссии - просто прекрасно.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:13

lrs7719

А, ну ясно, вы присутствовали на договорах Егорки с Курченко.
И теперь вы заявляете что он все это организовывал не из-за создания Открытого АКС а из-за желания заработать. Ох какой он тогда актер, как в блоге и на трибуне распинался, а оказывается он всего лишь хотел денег срубить.
Patria-o-Muerte
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:14

Patria-o-Muerte
Не переживайте Вы так. Все примут.
Вот только заслуги Соболева-Зимина тут 0,0. Так что неча ему лавры на себя надевать.

Могу еще дальше разжевать. Главная проблема в том, что депутаты должны проголосовать за настоящий рабочий АКС, который будет заниматься-топ коррупцией, которую олицетворяют эти самые депутаты. Понимаете, в чем прелесть ситуации? И это свое нежелание легче всего спихнуть на Президента. Хто всравсь? Известно. Это называется манипуляция.

Вы можете спросить: "Где манипуляция?". Отвечаю. Вот цитата:
Ми рік примушували Президента внести цей документ

Депутаты имеют право законодательной инициативы. Это их вообще-то первейшая обязанность.
Вопрос: что мешало тому же Соболеву внести проект этого закона год или два назад вместо "примушування Президента"?
Ответ очевиден.

ЗЫ. Мое мнение: Закон внесли только тогда, когда нашли рычаги давления на депутатов (или уговорили, или еще как-нибудь назовите), когда появилась уверенность, что его могут проголосовать. Просто подать, попиариться, провалить и спихнуть на кого-то вину - это намного проще, но не конструктивно - это как раз в стиле популистов.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:15

lrs7719

Если так легко обливают грязью идейных людей которых почти не осталось ...
Значит эта территория обречена. Была территорией разграбления и останется.
Значит не только failed state, но и state without any future.
Скоро будем содержать не только местных упырей у которых неумерные аппетиты, но и соседских. Пока все не вымрем. Или не сбежим у кого есть силы.
Patria-o-Muerte
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:18

Patria-o-Muerte
Не очаровывайтесь. Не будете разочарованы. И меньше слушайте таких деятелей и мастеров говорильни. Кстати, артистизм у него есть - тут Вы правильно подметили. Как и насчет денег.

Лучше посмотрите на дела. Например, как он голосовал по важным законам (за которые же сам и топил). Честно говоря, я сейчас не могу вспомнить, но я лично уже несколько раз замечал за ним такое.
Dimar
 
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