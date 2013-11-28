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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:22
Dimar
Топ коррупцию олицитворяют не только депутаты но и президент
(как я посмел такое подумать о наместнике бога на "нашей" земле)
При желании этот през любой закон за день через Раду протаскивал.
А Вы говорите царь хороший, это только бояре плохие такие.
Именно бояре его и выбрали на сходках представителем своих интересов - презом . Пообещал всех их защищать и помогать. Выполняет, ни одного из них не обидел.
Востаннє редагувалось Patria-o-Muerte
в Суб 03 бер, 2018 16:43, всього редагувалось 5 разів.
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Patria-o-Muerte
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Додано: Суб 03 бер, 2018 16:36
Шпекуль написав: d_12 написав:
хто з брокерів дає торгувати ОВДП на УБ? які умови?
Арт - ні
дрегон
не через КВІК
ось так :(
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Додано: Суб 03 бер, 2018 16:37
aleks_vodas написав:
d_12 написав:
хто з брокерів дає торгувати ОВДП на УБ? які умови?
Арт - ні
Навигатор-Инвест и Svit Invest
Навігатор - ?
Світ - не через КВІК
ось так :(
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Додано: Суб 03 бер, 2018 16:40
Patria-o-Muerte написав:Dimar
Топ коррупцию олицитворяют не только депутаты но и президент
(как я посмел такое подумать о наместнике бога на "нашей" земле)
При желании это през любой закон за день через Раду протаскивал.
А Вы говорите царь хороший, это только бояре плохие такие.
Вы уходите от ответа. Это тоже один из видов манипуляции.
Еще раз: что мешало Соболеву разработать и внести законопроект. Заодно поработать с депутатами, убедить их в необходимости голосования?
Просто на баррикадах легче "сторонников" набрать, чем рутинной работой. Уверен, большинство депутатов, которые действительно выполняют свою работу, ни Вы, ни я не знаем. Они не на слуху - им некогда по телеэфирам, блокадам, баррикадам и палаткам бегать.
ЗЫ. Депутатов много, Президент один. Депутаты не подают законопроекты. Депутаты не хотят голосовать. Но всрався Президент. Отличная логика. Давайте все же все претензии по адресу направлять.
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Dimar
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Додано: Суб 03 бер, 2018 16:56
Dimar
Еще раз. Именно бояре его и выбрали на сходках представителем своих интересов - презом . Пообещал всех их защищать и помогать. Выполняет, ни одного из них не обидел.
Только пассионарии и улица способны заставить этих системных упырей делать что-то что усложнит их жизнь.
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Patria-o-Muerte
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Додано: Суб 03 бер, 2018 17:03
Patria-o-Muerte написав:
Именно бояре его и выбрали на сходках представителем своих интересов - презом .
Я Вам больше скажу, экономика и политика это не о бедных.Что они могут создать, на что повлиять. Они хотят работу и оплату за нее.
Вы понимаете, "дайте работу", "дайте медицину", "дайте образование", "дайте жилье", "дайте условия", дайте, дайте... ДАЙТЕ, а то взбунтуемся и пойдем жечь лексусы.
Плебс не создает, ему нужна инструкция, и они жаждут команд.
Наивно полагать, что в таких условиях, патриции не будут использовать плебс.
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St/2
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Додано: Суб 03 бер, 2018 17:07
Patria-o-Muerte написав:Dimar
Еще раз. Именно бояре его и выбрали на сходках представителем своих интересов - презом . Пообещал всех их защищать и помогать. Выполняет, ни одного из них не обидел.
Только пассионарии и улица способны заставить этих системных упырей делать что-то что усложнит их жизнь.
Такое ощущение, что Вы прям его обещания печатью скрепляли.
Ладно, оставим Президента в покое.
Но опять же - где ответ на мой простейший
вопрос?
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Dimar
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Додано: Суб 03 бер, 2018 17:15
St/2 написав: Patria-o-Muerte написав:
Именно бояре его и выбрали на сходках представителем своих интересов - презом .
Я Вам больше скажу, экономика и политика это не о бедных.Что они могут создать, на что повлиять. Они хотят работу и оплату за нее.
Вы понимаете, "дайте работу", "дайте медицину", "дайте образование", "дайте жилье", "дайте условия", дайте, дайте... ДАЙТЕ, а то взбунтуемся и пойдем жечь лексусы.
Плебс не создает, ему нужна инструкция, и они жаждут команд.
Наивно полагать, что в таких условиях, патриции не будут использовать плебс.
Что могу Вам на это сказать:
Имею опыт жизни (не туристом) в нескольких странах запада по обе стороны Понда, и могу сказать - наш плебес сейчас гораздо более самостоятельный чем западный, сейчас уже гораздо.
А вот "наши" патриции - самые беспринципные и лживые, за исключением их сородичей из части Африканских и нескольких Латиноамериканских стран.
У нас все, кроме части пенсов, все давно только на себя рассчитывают.
И наши патриции не воспринимают себя частью этой территории, для них это только территория кормления (такое только у худших представителей Африки)
Что хуже, это продолжается уже 27 лет.
Близко страшная черта. 27 вообще число загадочное - погуглите возраст 27.
Но, даже оставив мистику - ресурсов поддержания у системы не осталось.
А кто-то очень хочет забрать наши рабочие ресурсы из ЕС на Восток.
Востаннє редагувалось Patria-o-Muerte
в Суб 03 бер, 2018 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 17:15
d_12 написав: aleks_vodas написав:
d_12 написав:
хто з брокерів дає торгувати ОВДП на УБ? які умови?
Арт - ні
Навигатор-Инвест и Svit Invest
Навігатор - ?
Світ - не через КВІК
Навигатор-инвест дает ОВГЗ
Платформа у них украинская SL TRADE называется
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reestr
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Додано: Суб 03 бер, 2018 17:24
Patria-o-Muerte
Украина не Россия, но картинка очень близкая
Меня всегда интересовало, почему в Москве работает так много иностранцев, а не россиян из других областей? Почему наши сограждане не хотят приехать в Москву и зарабатывать больше?
Ответ вроде бы на поверхности: чудовищный разрыв между разными социальными слоями. В 2005 году Марат Гельман написал статью про две России. Одна — сырьевая, цепляющаяся за советское прошлое. Другая, Россия-2, — современная, технологическая, неуловимая для бюрократов и коррупционеров. Она постепенно вытеснит Россию-1, и все будет хорошо.
На мой взгляд, проблема несколько сложнее.
Мы живем в стране, граждане которой существуют сразу в трех, мало пересекающихся измерениях. Россия-1 — это «Кувейт». Россия-2 — «Швеция». Россия-3 — это «Африка».
В «Кувейте», который экспортирует природные ресурсы и сырьевые продукты низких переделов, живут от силы пара миллионов человек. Доля труда в конечной цене продукта здесь невелика, зато доходы на душу населения — сверхвысокие. Дорогие машины, магазины, яхты, имидж за рубежом, как у арабских шейхов.
«Швецию» населяет от 5 до 20 млн человек. Здесь зарабатывают $1000-20 000 в месяц, производя продукты и услуги с высокой добавленной стоимостью. У «шведов» хорошее образование, они на ты с интернетом и иностранными языками. Они часто бывают за границей, четко знают, чего хотят, и добиваются этого вне зависимости от правительств или, например, ЖЭКов.
В «Африке» живут бедные (ежемесячный доход — $100-500), необразованные люди, не имеющие ни энергии, ни амбиций. Им трудно формулировать свои мысли («ну типа...», «короче, этсамое...», «тут видел по телику...») Они читают желтые газеты, пьют, не заботятся о детях, словом, социально незрелы — застряли в детском или подростковом возрасте. Работать, а главное, зарабатывать они не хотят. Нет мотивации. По большому счету, их все устраивает, как устраивало и во времена СССР.
Центральная власть на этой территории в руках самых богатых, «кувейтцев». Их задача — защитить свои доходы. Для этого нужно иметь лояльные суды, ограничивать иностранную и местную конкуренцию, контролировать силовиков — туда и направляются реальные инвестиции. Из «Африки» они отбирают наиболее лояльных и стойких солдат — посмотрите на конкурсы в силовые вузы. Они отбирают лучших из «Швеции» — посмотрите на конкурс в Институт нефти и газа: должен же кто-то обеспечивать добычу углеводородов и функционирование трубы.
«Швеция» «Кувейту» очень нужна. Кто-то же должен возить мебель, развлекать, строить дома, работать в магазинах, гостиницах, автосервисах. Впрочем, «Швеция» не должна сильно разрастаться: есть угроза, что слишком умные отнимут доступ к вентилю. Значит, их надо контролировать. Ничего сверхсложного в этом нет. Через постоянно меняющиеся таможенные и налоговые правила, через контроль над банками, через коррупцию «шведов» держат все время в тонусе, чтобы не обольщались и знали свое место.
Очень важно, что основная масса «африканцев» не нужна ни «Кувейту», ни «Швеции». «Шейхам» она не нужна совсем — только мешают деньги зарабатывать, вынуждая платить социальные отступные. Самый эффективный способ решения проблемы — вымирание. Так и происходит: дешевая водка, аховая медицина, которая не стала лучше лечить и в тучные годы.
«Шведам» из бизнеса необходимо понять, что российский рынок — это не рынок 140-миллионной страны. Это рынок для 120 млн бедных, рынок европейского уровня для 20 млн и запредельно дорогой рынок «Кувейта». Соответственно, и бизнес-планы нужно строить в расчете не на 140 млн, а на 20 млн потребителей.
Да, у нас не так богат Киев. Хотя в моем дворе на Троещине стоит тесла, а на подъезде к ТЦ Район, на неделе я видел достаточно новую феррари.
Польская граница тоже способствует.
Но в целом, именно текущая бедность заставляет плебс шевелиться. Когда 8 лет назад получал вторую вышку, разговор с профессором зашел на тему, почему из Украины не получится новое поколение Азиатских тигров? Ответ был прост, мы слишком богаты что бы много работать. Лечебное голодание просветляет мозг. И люди начинают работать вместо лозунгов "дайте".
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St/2
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