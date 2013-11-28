Меня всегда интересовало, почему в Москве работает так много иностранцев, а не россиян из других областей? Почему наши сограждане не хотят приехать в Москву и зарабатывать больше?

Ответ вроде бы на поверхности: чудовищный разрыв между разными социальными слоями. В 2005 году Марат Гельман написал статью про две России. Одна — сырьевая, цепляющаяся за советское прошлое. Другая, Россия-2, — современная, технологическая, неуловимая для бюрократов и коррупционеров. Она постепенно вытеснит Россию-1, и все будет хорошо.



На мой взгляд, проблема несколько сложнее.



Мы живем в стране, граждане которой существуют сразу в трех, мало пересекающихся измерениях. Россия-1 — это «Кувейт». Россия-2 — «Швеция». Россия-3 — это «Африка».



В «Кувейте», который экспортирует природные ресурсы и сырьевые продукты низких переделов, живут от силы пара миллионов человек. Доля труда в конечной цене продукта здесь невелика, зато доходы на душу населения — сверхвысокие. Дорогие машины, магазины, яхты, имидж за рубежом, как у арабских шейхов.



«Швецию» населяет от 5 до 20 млн человек. Здесь зарабатывают $1000-20 000 в месяц, производя продукты и услуги с высокой добавленной стоимостью. У «шведов» хорошее образование, они на ты с интернетом и иностранными языками. Они часто бывают за границей, четко знают, чего хотят, и добиваются этого вне зависимости от правительств или, например, ЖЭКов.



В «Африке» живут бедные (ежемесячный доход — $100-500), необразованные люди, не имеющие ни энергии, ни амбиций. Им трудно формулировать свои мысли («ну типа...», «короче, этсамое...», «тут видел по телику...») Они читают желтые газеты, пьют, не заботятся о детях, словом, социально незрелы — застряли в детском или подростковом возрасте. Работать, а главное, зарабатывать они не хотят. Нет мотивации. По большому счету, их все устраивает, как устраивало и во времена СССР.



Центральная власть на этой территории в руках самых богатых, «кувейтцев». Их задача — защитить свои доходы. Для этого нужно иметь лояльные суды, ограничивать иностранную и местную конкуренцию, контролировать силовиков — туда и направляются реальные инвестиции. Из «Африки» они отбирают наиболее лояльных и стойких солдат — посмотрите на конкурсы в силовые вузы. Они отбирают лучших из «Швеции» — посмотрите на конкурс в Институт нефти и газа: должен же кто-то обеспечивать добычу углеводородов и функционирование трубы.



«Швеция» «Кувейту» очень нужна. Кто-то же должен возить мебель, развлекать, строить дома, работать в магазинах, гостиницах, автосервисах. Впрочем, «Швеция» не должна сильно разрастаться: есть угроза, что слишком умные отнимут доступ к вентилю. Значит, их надо контролировать. Ничего сверхсложного в этом нет. Через постоянно меняющиеся таможенные и налоговые правила, через контроль над банками, через коррупцию «шведов» держат все время в тонусе, чтобы не обольщались и знали свое место.



Очень важно, что основная масса «африканцев» не нужна ни «Кувейту», ни «Швеции». «Шейхам» она не нужна совсем — только мешают деньги зарабатывать, вынуждая платить социальные отступные. Самый эффективный способ решения проблемы — вымирание. Так и происходит: дешевая водка, аховая медицина, которая не стала лучше лечить и в тучные годы.



«Шведам» из бизнеса необходимо понять, что российский рынок — это не рынок 140-миллионной страны. Это рынок для 120 млн бедных, рынок европейского уровня для 20 млн и запредельно дорогой рынок «Кувейта». Соответственно, и бизнес-планы нужно строить в расчете не на 140 млн, а на 20 млн потребителей.