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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1885188618871888

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.8 5 25
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
64%
16
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
16%
4
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
20%
5
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
0
0
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:18

  Dimar написав:Какие мысли есть?

предлагаю писать в одном месте, так легче потом искать информацию.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:24

  Patria-o-Muerte написав:lrs7719

Если так легко обливают грязью идейных людей которых почти не осталось ...
Значит эта территория обречена. Была территорией разграбления и останется.
Значит не только failed state, но и state without any future.
Скоро будем содержать не только местных упырей у которых неумерные аппетиты, но и соседских. Пока все не вымрем. Или не сбежим у кого есть силы.


Я просил за меня говорить, решать, а тем более делать? Я - уполномачивал? Вас? Или идейных? Или Егорку или ещё хез кого? Почему хез знает кто считает вправе лезть и начинает вещать "от имени народа"? Почему эта комуняцкая традиция говорить "от имени народа" цветёт и пахнет?
За поступки - надо нести ответсвенность. Выбрали Президента и всю вертекаль власти на 5 лет - вот и смотрим.
Будут выборы - народ скажет. Если результаты не будут совпадать с ожиданием большинства - тоже скажут. И это будет правильно.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 21:07

  lrs7719 написав:
  Patria-o-Muerte написав:lrs7719

Если так легко обливают грязью идейных людей которых почти не осталось ...
Значит эта территория обречена. Была территорией разграбления и останется.
Значит не только failed state, но и state without any future.
Скоро будем содержать не только местных упырей у которых неумерные аппетиты, но и соседских. Пока все не вымрем. Или не сбежим у кого есть силы.


Я просил за меня говорить, решать, а тем более делать? Я - уполномачивал? Вас? Или идейных? Или Егорку или ещё хез кого? Почему хез знает кто считает вправе лезть и начинает вещать "от имени народа"? Почему эта комуняцкая традиция говорить "от имени народа" цветёт и пахнет?
За поступки - надо нести ответсвенность. Выбрали Президента и всю вертекаль власти на 5 лет - вот и смотрим.
Будут выборы - народ скажет. Если результаты не будут совпадать с ожиданием большинства - тоже скажут. И это будет правильно.


Это не "Егорка" лезет ... взорслые вроде люди
Это США, Европа, МВФ настоятельно рекоммендуют
Они прекрасно знают что за кодло тут у власти
И они знают, что если в 2018 не начать с АКС и начать чистку, то в 2019 ...
Не хочется даже говорить
Любому правителю придется лечь под РФ - одна ждет недождется, текущий на пол пути туда.
Дефолт, и всё остальное это мелочи
Фирташа и аффилированных крышуют главбухи-Рокфеллеры, Коломойского понятно, Ахметова и его клан Кремль, латифундистов Ротшильды. Они все берут огромный % за отмывку.
Первый второй на выходе (своё взяли по полной)
Ротшильды (условно Британия) всегда подыграют Кремлю за свой интерес.
Привет, Сибирь.
А поезд РФ на полных парах мчит в КНДР.
Patria-o-Muerte
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 21:40

  Patria-o-Muerte написав:
  lrs7719 написав:
  Patria-o-Muerte написав:lrs7719

Если так легко обливают грязью идейных людей которых почти не осталось ...
Значит эта территория обречена. Была территорией разграбления и останется.
Значит не только failed state, но и state without any future.
Скоро будем содержать не только местных упырей у которых неумерные аппетиты, но и соседских. Пока все не вымрем. Или не сбежим у кого есть силы.


Я просил за меня говорить, решать, а тем более делать? Я - уполномачивал? Вас? Или идейных? Или Егорку или ещё хез кого? Почему хез знает кто считает вправе лезть и начинает вещать "от имени народа"? Почему эта комуняцкая традиция говорить "от имени народа" цветёт и пахнет?
За поступки - надо нести ответсвенность. Выбрали Президента и всю вертекаль власти на 5 лет - вот и смотрим.
Будут выборы - народ скажет. Если результаты не будут совпадать с ожиданием большинства - тоже скажут. И это будет правильно.


Это не "Егорка" лезет ... взорслые вроде люди
Это США, Европа, МВФ настоятельно рекоммендуют
Они прекрасно знают что за кодло тут у власти
И они знают, что если в 2018 не начать с АКС и начать чистку, то в 2019 ...
Не хочется даже говорить
Любому правителю придется лечь под РФ - одна ждет недождется, текущий на пол пути туда.
Дефолт, и всё остальное это мелочи
Фирташа и аффилированных крышуют главбухи-Рокфеллеры, Коломойского понятно, Ахметова и его клан Кремль, латифундистов Ротшильды. Они все берут огромный % за отмывку.
Первый второй на выходе (своё взяли по полной)
Ротшильды (условно Британия) всегда подыграют Кремлю за свой интерес.
Привет, Сибирь.
А поезд РФ на полных парах мчит в КНДР.
Ох у Вас і каша в голові!)
perehoziy
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 21:47

perehoziy

Добродію, окресліть будь ласка розклади простіше, якщо можете?
Легко критикувати, а спробуйте самi кратко обмалювати велику картину...
Patria-o-Muerte
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 22:03

Те, що поліція Авакова досі мало чим відрізняється від поліції Захарченка, ми зрозуміли після подій 31 серпня 2015 року під парламентом. Тоді 600 правоохоронців не спромоглися виконати елементарну поліцейську операцію та нейтралізувати близько 30 агресивних осіб. При належному рівні підготовки це займає 15 хвилин.

Це стало загрозою не тільки для решти 400-х учасників акції, які поводили себе мирно, але й для самих співробітників. Частина із них була змушена виконувати роль “живого щита”. Загинуло 4-ти нацгвардійці. І зрештою ми знову стали свідками застосування непропорційного насилля та примусового доставлення “запрошених осіб” до райвідділків. Відчуття дежавю посилило чітке розуміння, що якби правоохоронцям дали наказ примусово припинити мітинг, ми б побачили повторення 1 грудня 2013 року на Банковій.

Із того часу пройшло ще два роки, а ситуація кардинально не змінилася. Судове рішення поліція має виконувати із дотриманням стандартів поліцейської діяльності. Тобто законне насилля потрібно застосовувати диференційовано та пропорційно, нейтралізовувати саме агресивних осіб, забезпечити персональну ідентифікацію особового складу та дати можливість пресі бути присутньою при цих діях.

Натомість, що ми маємо. Постраждалі три журналісти із камерами, кількість людей із ушкодженнями голови (!), примусове доставлення більше 100 “свідків” до райвідділків і т.п. Про професіоналізм дій поліції яскраво свідчить ось цей допис фотографа Serhii Nuzhnenko, який до речі і був одним із в’язнів Банкової 1 грудня 2013 року: http://bit.ly/2I01JR9

Непрофесіоналізм правоохоронців у воюючій країні із усіма реальними загрозами та акціями підвищеного рівня конфліктності нам дорого обійдеться.

Водночас проблема не тільки в цьому. Проблема зі значною частиною населення. Багато хто досі сприймає мирні зібрання виключно як привілей для тих людей, чиї погляди їм подобаються. Це особливо видно по коментарям, на кшталт, “ще мало їх побили”. Тим самим ці люди дають карт-бланш владі на застосування непропорційного насилля. І дуже ризикують. Вони щиро здивуються, коли для виконання судового рішення без жодних на це підстав їм теж проломлять голову.
https://www.facebook.com/olexandra.matv ... e8&fref=nf
Філ
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:11

  Dimar написав:
  Patria-o-Muerte написав:Dimar

Еще раз. Именно бояре его и выбрали на сходках представителем своих интересов - презом . Пообещал всех их защищать и помогать. Выполняет, ни одного из них не обидел.
Только пассионарии и улица способны заставить этих системных упырей делать что-то что усложнит их жизнь.

Такое ощущение, что Вы прям его обещания печатью скрепляли.
Ладно, оставим Президента в покое.

Но опять же - где ответ на мой простейший вопрос?


Рада паршивенька, Соболєв теж неідеальний. Але ви так наїхали на контрагента... Три рази спитали одне й теж, ніби шах і мат зібралися ставити. :? Депутат не має права вносити проект по судам, тільки президент. Вчіть, будьте ласкаві, матчастину перш ніж з таким апломбом на людей наїзжати.

ПС Крим це Україна.
mandelbrot
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