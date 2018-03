Додано: Пон 05 бер, 2018 17:11

Investor_33 написав: Видно в том что очень малая часть и есть причина Вашей раздражительности и неудовлетворённости...

З.Ы. В 2014-м вышли с УБы? Видно в том что очень малая часть и есть причина Вашей раздражительности и неудовлетворённости...З.Ы. В 2014-м вышли с УБы?

Да все уже поняли что вы по уши в бумагах и радуетесь двузначным процентам. И воспринимаете в штыки любую информацию которая противоречит вашему мировозрению. То что нашу лодку подняло мировым приливом,а не стараниями команды вроде как очевидная вещь. Да все уже поняли что вы по уши в бумагах и радуетесь двузначным процентам. И воспринимаете в штыки любую информацию которая противоречит вашему мировозрению. То что нашу лодку подняло мировым приливом,а не стараниями команды вроде как очевидная вещь.

Trade What You See, Not What You Think