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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:43
Investor_33 я никого не отговаривают не покупать. у самого есть некоторая часть денег в папирусе, спекулятивно есть некоторые истории интересные, инвестиционно нет. в структуре украинской экономики и уб ничего не поменялось после 2014 года. и долгосрочный разворот доллара, который весьма вероятен уже в этом году, мало чего хорошего сулит. единственный позитив, что НБУ кажется не намерен держать гривну, как упоротый.
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:47
Re: Идеи: портфель
Видно в том что очень малая часть и есть причина Вашей раздражительности и неудовлетворённости...
З.Ы. В 2014-м вышли с УБы?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:11
Да все уже поняли что вы по уши в бумагах и радуетесь двузначным процентам. И воспринимаете в штыки любую информацию которая противоречит вашему мировозрению. То что нашу лодку подняло мировым приливом,а не стараниями команды вроде как очевидная вещь.
Trade What You See, Not What You Think
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:13
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:55
Аваль за январь 2018 получил прибыль + 451 652 тис.грн.
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Пон 05 бер, 2018 18:27
lrs7719
И это за январские качели 27>29>27. Плохо.
Некоторые банки за месяц годовую прибыль на этих движениях взяли.
А тут обычную месячную. Очень слабо.
Додано: Пон 05 бер, 2018 18:34
Додано: Пон 05 бер, 2018 18:40
Списки "этих некоторых банков" в студию плиз. Видимо эти списки там же и годовалый шорт по авалю? Это раз.
Участие "в качелях" имеет последствия, кои авалю 100 лет не надо - это два. Вообще серьёзный банк имеет определённые отличия от менялок. Та и у менялок тоже насколько я знаю не всё однозначно
Насчёт очень слабо - это конечно очень сильно задвинуто Не слабый ПУМБ выжал аж +190 млн., Альфа - 138. Остальные вряд ли лучше. Вот "крепыш" укрсоц выдал на гора убыток почти 440 млн.
А в целом - не надоели "упражнения в прекрасном"?
В борьбе обретёшь ты право своё.
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