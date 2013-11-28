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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.5 5 35
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
74%
26
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
11%
4
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
14%
5
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
0
0
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:43

Investor_33 я никого не отговаривают не покупать. у самого есть некоторая часть денег в папирусе, спекулятивно есть некоторые истории интересные, инвестиционно нет. в структуре украинской экономики и уб ничего не поменялось после 2014 года. и долгосрочный разворот доллара, который весьма вероятен уже в этом году, мало чего хорошего сулит. единственный позитив, что НБУ кажется не намерен держать гривну, как упоротый.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:47

Re: Идеи: портфель

  Andrew2 написав:у самого есть некоторая часть денег в папирусе

Видно в том что очень малая часть и есть причина Вашей раздражительности и неудовлетворённости...
З.Ы. В 2014-м вышли с УБы?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:11

  Investor_33 написав:Видно в том что очень малая часть и есть причина Вашей раздражительности и неудовлетворённости...
З.Ы. В 2014-м вышли с УБы?

Да все уже поняли что вы по уши в бумагах и радуетесь двузначным процентам. И воспринимаете в штыки любую информацию которая противоречит вашему мировозрению. То что нашу лодку подняло мировым приливом,а не стараниями команды вроде как очевидная вещь.
Trade What You See, Not What You Think
shadow-25
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:13

  Investor_33 написав:З.Ы. В 2014-м вышли с УБы?

осень-2017, зима- 2018.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:55

Аваль за январь 2018 получил прибыль + 451 652 тис.грн.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:27

lrs7719

И это за январские качели 27>29>27. Плохо.
Некоторые банки за месяц годовую прибыль на этих движениях взяли.
А тут обычную месячную. Очень слабо.
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:34

  trendmaker написав:lrs7719

И это за январские качели 27>29>27. Плохо.
Некоторые банки за месяц годовую прибыль на этих движениях взяли.
А тут обычную месячную. Очень слабо.

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
reestr
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:40

  trendmaker написав:lrs7719

И это за январские качели 27>29>27. Плохо.
Некоторые банки за месяц годовую прибыль на этих движениях взяли.
А тут обычную месячную. Очень слабо.


Списки "этих некоторых банков" в студию плиз. Видимо эти списки там же и годовалый шорт по авалю? Это раз.
Участие "в качелях" имеет последствия, кои авалю 100 лет не надо - это два. Вообще серьёзный банк имеет определённые отличия от менялок. Та и у менялок тоже насколько я знаю не всё однозначно :mrgreen:
Насчёт очень слабо - это конечно очень сильно задвинуто :mrgreen: Не слабый ПУМБ выжал аж +190 млн., Альфа - 138. Остальные вряд ли лучше. Вот "крепыш" укрсоц выдал на гора убыток почти 440 млн.
А в целом - не надоели "упражнения в прекрасном"?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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