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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 бер, 2018 15:24
МХП тільки проміжні ДВД виплачує, а двд дохідність менше 5% після всіх вирахувань не особливо цікава зараз.
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:55
Re: Идеи: портфель
"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ДЕКЛАРУЄ ПРИБУТОК 944 МЛН ГРН ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ
Додано: Сер 07 бер, 2018 22:48
Додано: Чет 08 бер, 2018 09:14
Прикинул в пересчете на акцию среднемесячная прибыль 0,768 коп; год 0,768*12=9,2 коп
* Для сравнения в 2017 среднемесячная прибыль на акцию составляла 0,605 коп, годовая 7,27 коп.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Чет 08 бер, 2018 10:41
ИМХО возможны разные варианты:
1) сквиз
2) продажа РБИ своей доли. РБИ давно стремилось продать долю в Авале, но тогда не устраивала цена. Подразгонят прибыль (а сейчас мы наблюдаем разгон прибыли) и попытаются снова выставить на продажу.
3) будут работать как прежде, возвращая вложения через двд
Риски оценивает каждый сам, страшен не сквиз, а его цена
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Чет 08 бер, 2018 10:45
St/2
Какраз через сквиз деньги с УБ вывести, а то большим сайзом на УБе не развернешся
Додано: Чет 08 бер, 2018 15:49
ALEX67
Выставляете по 40 коп, голодные инвестора оторвут с руками))
Камикадзе
1) Вопрос и цены и времени, если до дивов, может быть не приятно, если по оценке в 1 капитал, то совсем грусно.
2) Кому нужен самый дорогой банк в Европе, если за 1 капитал можно купить имена куда солиднее аваля. Хотя исключать такой вариант нельзя.
3) Сейчас на минорах банк теряет миллионы долларов в год. А насчет вывода вложений, сейчас лимит НБУ на вывод дивидендов из страны 7 млн дол в месяц. Прибыль за год, нужно выводить пару лет.
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