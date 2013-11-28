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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.6 5 39
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
67%
26
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
18%
7
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
15%
6
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
0
0
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:24

МХП тільки проміжні ДВД виплачує, а двд дохідність менше 5% після всіх вирахувань не особливо цікава зараз.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:55

Re: Идеи: портфель

"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ДЕКЛАРУЄ ПРИБУТОК 944 МЛН ГРН ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ
http://финбаланс.ком.юа/news/Rayffayze ... hen-lyutiy
tevrok
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:48

  tevrok написав:"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ДЕКЛАРУЄ ПРИБУТОК 944 МЛН ГРН ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ
http://финбаланс.ком.юа/news/Rayffayzen-Bank-Aval-deklaru-pributok-944-mln-hrn-za-sichen-lyutiy


Цыплят по осени считают)))
sansey
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 09:14

  tevrok написав:"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ДЕКЛАРУЄ ПРИБУТОК 944 МЛН ГРН ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ
http://финбаланс.ком.юа/news/Rayffayzen-Bank-Aval-deklaru-pributok-944-mln-hrn-za-sichen-lyutiy


Прикинул в пересчете на акцию среднемесячная прибыль 0,768 коп; год 0,768*12=9,2 коп
* Для сравнения в 2017 среднемесячная прибыль на акцию составляла 0,605 коп, годовая 7,27 коп.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 10:21

Камикадзе
сквизанут, как пить дать сквизанут))
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 10:41

  St/2 написав:Камикадзе
сквизанут, как пить дать сквизанут))


ИМХО возможны разные варианты:
1) сквиз
2) продажа РБИ своей доли. РБИ давно стремилось продать долю в Авале, но тогда не устраивала цена. Подразгонят прибыль (а сейчас мы наблюдаем разгон прибыли) и попытаются снова выставить на продажу.
3) будут работать как прежде, возвращая вложения через двд

Риски оценивает каждый сам, страшен не сквиз, а его цена
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 10:45

St/2
Какраз через сквиз деньги с УБ вывести, а то большим сайзом на УБе не развернешся
ALEX67
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:49

ALEX67
Выставляете по 40 коп, голодные инвестора оторвут с руками))

Камикадзе
1) Вопрос и цены и времени, если до дивов, может быть не приятно, если по оценке в 1 капитал, то совсем грусно.
2) Кому нужен самый дорогой банк в Европе, если за 1 капитал можно купить имена куда солиднее аваля. Хотя исключать такой вариант нельзя.
3) Сейчас на минорах банк теряет миллионы долларов в год. А насчет вывода вложений, сейчас лимит НБУ на вывод дивидендов из страны 7 млн дол в месяц. Прибыль за год, нужно выводить пару лет.
St/2
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