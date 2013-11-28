В 2018 за январь-февраль в 1.5 раза МЕНЬШЕ чем за 2017
Так что умножать на 6 не корректно.
Пока все идет в направлении макс 4 коп за 2018 год, кстати по прогнозам Драгона и других точно так же до 4 коп макс.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:26
В 2018 за январь-февраль в 1.5 раза МЕНЬШЕ чем за 2017
Так что умножать на 6 не корректно.
Пока все идет в направлении макс 4 коп за 2018 год, кстати по прогнозам Драгона и других точно так же до 4 коп макс.
реклама
|