RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1891189218931894

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.7 5 41
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
66%
27
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
17%
7
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
15%
6
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:26

  Камикадзе написав:
  tevrok написав:"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ДЕКЛАРУЄ ПРИБУТОК 944 МЛН ГРН ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ
http://финбаланс.ком.юа/news/Rayffayzen-Bank-Aval-deklaru-pributok-944-mln-hrn-za-sichen-lyutiy


Прикинул в пересчете на акцию ....


В 2018 за январь-февраль в 1.5 раза МЕНЬШЕ чем за 2017
Так что умножать на 6 не корректно.
Пока все идет в направлении макс 4 коп за 2018 год, кстати по прогнозам Драгона и других точно так же до 4 коп макс.
trendmaker
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 29.01.13
Подякував: 449 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 10:52

  trendmaker написав:
  Камикадзе написав:
  tevrok написав:"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ДЕКЛАРУЄ ПРИБУТОК 944 МЛН ГРН ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ

Прикинул в пересчете на акцию ....

умножать на 6 не корректно.

А что, уже поменялось количество месяцев в году? :mrgreen:

Цыплят считают по осени, а если точнее в январе-феврале, это да.
А вот прогнозирование делают на основе текущих показателей. По итогам финреза за первые 2 месяца прогнозная прибыль аваля за 2018 год составляет 5,664 миллиарда гривен или 9,2 копейки на акцию. Иди стреляйся/шорти пока не поздно.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2901
З нами з: 28.12.08
Подякував: 916 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 12:09

  Камикадзе написав:
  tevrok написав:"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ДЕКЛАРУЄ ПРИБУТОК 944 МЛН ГРН ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ
http://финбаланс.ком.юа/news/Rayffayzen-Bank-Aval-deklaru-pributok-944-mln-hrn-za-sichen-lyutiy


Прикинул в пересчете на акцию ....


За за январь-февраль 2018 прибыль в 1.5 раза МЕНЬШЕ чем за январь-февраль 2017 Сравнивают одинаковое с одинаковым. Пока 2018 для БАВЛ в 1.5 раза хуже идет чем 2017. Факт.
trendmaker
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 29.01.13
Подякував: 449 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 17:53

  trendmaker написав:Пока 2018 для БАВЛ в 1.5 раза хуже идет чем 2017. Факт.

В 2017 году аваль отправил ярд на кредитную установу. Включаем мозги.

На основе первых двух месяцев прогнозная прибыль аваля в 2018 году составляет 5,664 миллиарда гривен или 9,2 копейки на акцию. Точка.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2901
З нами з: 28.12.08
Подякував: 916 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1891189218931894
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 69206
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12608)
10.03.2018 18:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.