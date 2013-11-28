В 2018 за январь-февраль в 1.5 раза МЕНЬШЕ чем за 2017
Так что умножать на 6 не корректно.
Пока все идет в направлении макс 4 коп за 2018 год, кстати по прогнозам Драгона и других точно так же до 4 коп макс.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:26
В 2018 за январь-февраль в 1.5 раза МЕНЬШЕ чем за 2017
Так что умножать на 6 не корректно.
Пока все идет в направлении макс 4 коп за 2018 год, кстати по прогнозам Драгона и других точно так же до 4 коп макс.
Додано: Суб 10 бер, 2018 10:52
А что, уже поменялось количество месяцев в году?
Цыплят считают по осени, а если точнее в январе-феврале, это да.
А вот прогнозирование делают на основе текущих показателей. По итогам финреза за первые 2 месяца прогнозная прибыль аваля за 2018 год составляет 5,664 миллиарда гривен или 9,2 копейки на акцию. Иди стреляйся/шорти пока не поздно.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Суб 10 бер, 2018 12:09
За за январь-февраль 2018 прибыль в 1.5 раза МЕНЬШЕ чем за январь-февраль 2017 Сравнивают одинаковое с одинаковым. Пока 2018 для БАВЛ в 1.5 раза хуже идет чем 2017. Факт.
Додано: Суб 10 бер, 2018 17:53
В 2017 году аваль отправил ярд на кредитную установу. Включаем мозги.
На основе первых двух месяцев прогнозная прибыль аваля в 2018 году составляет 5,664 миллиарда гривен или 9,2 копейки на акцию. Точка.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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