RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1891189218931894

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.7 5 43
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
65%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
16%
7
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
16%
7
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:26

  Камикадзе написав:
  tevrok написав:"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ДЕКЛАРУЄ ПРИБУТОК 944 МЛН ГРН ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ
http://финбаланс.ком.юа/news/Rayffayzen-Bank-Aval-deklaru-pributok-944-mln-hrn-za-sichen-lyutiy


Прикинул в пересчете на акцию ....


В 2018 за январь-февраль в 1.5 раза МЕНЬШЕ чем за 2017
Так что умножать на 6 не корректно.
Пока все идет в направлении макс 4 коп за 2018 год, кстати по прогнозам Драгона и других точно так же до 4 коп макс.
trendmaker
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 29.01.13
Подякував: 449 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 10:52

  trendmaker написав:
  Камикадзе написав:
  tevrok написав:"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ДЕКЛАРУЄ ПРИБУТОК 944 МЛН ГРН ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ

Прикинул в пересчете на акцию ....

умножать на 6 не корректно.

А что, уже поменялось количество месяцев в году? :mrgreen:

Цыплят считают по осени, а если точнее в январе-феврале, это да.
А вот прогнозирование делают на основе текущих показателей. По итогам финреза за первые 2 месяца прогнозная прибыль аваля за 2018 год составляет 5,664 миллиарда гривен или 9,2 копейки на акцию. Иди стреляйся/шорти пока не поздно.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2900
З нами з: 28.12.08
Подякував: 916 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 12:09

  Камикадзе написав:
  tevrok написав:"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ДЕКЛАРУЄ ПРИБУТОК 944 МЛН ГРН ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ
http://финбаланс.ком.юа/news/Rayffayzen-Bank-Aval-deklaru-pributok-944-mln-hrn-za-sichen-lyutiy


Прикинул в пересчете на акцию ....


За за январь-февраль 2018 прибыль в 1.5 раза МЕНЬШЕ чем за январь-февраль 2017 Сравнивают одинаковое с одинаковым. Пока 2018 для БАВЛ в 1.5 раза хуже идет чем 2017. Факт.
trendmaker
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 29.01.13
Подякував: 449 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:24

  rusich написав:

Цыплят считают по осени, а если точнее в январе-феврале, это да.
А вот прогнозирование делают на основе текущих показателей. По итогам финреза за первые 2 месяца прогнозная прибыль аваля за 2018 год составляет 5,664 миллиарда гривен или 9,2 копейки на акцию. Иди стреляйся/шорти пока не поздно.


Отличный фон перед собранием.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 13.07.16
Подякував: 150 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:57

azst

- ваши акции выросли в 3 раза;
- продавай!
- кому?
))
alex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 506
З нами з: 16.02.07
Подякував: 32 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:48

Re: Идеи: портфель

когда собрание по райффайзену будет?
Жук
 
Повідомлень: 7
З нами з: 07.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:06

  Жук написав:когда собрание по райффайзену будет?

В апреле)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
Повідомлень: 322
З нами з: 16.05.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:56

Investor_33
А на кой сегодня срез делает?
Под сквиз???
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10203
З нами з: 02.09.08
Подякував: 652 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:11

  alex написав:- ваши акции выросли в 3 раза;
- продавай!
- кому?
))

Смеется тот, кто вслух.
Dnen выкупили по цене приватизации 25% и суды здесь не помогут ибо обратным есть утверждать , что государство продало пакет НИЖЕ субьективной оценки миноров. Смешно и абсурдно. Г-во всегда "ПРАВИЛЬНО" поступает. Иски могут быть только к сквизу как таковому.
При переходе в ПрАТ мажор выкупил по 0,3018. Это был зацеп, для несогласных, их и отпустили "с миром" ))
total выкуп это История для учебников ))
И, как тут не вспомнить дидактический материал о "ПРАВИЛЬНОЙ" приватизации ЮВТ...
azst vs kstl (?)
Здесь, больше маневра и не нужно биться лбом об стену Конституции, как с Dnen.
Разгон от номинала до нескольких десятков. ИМХО. Спор перспективен.
Кто доживет, увидит (С)
paolot
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1891189218931894
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 69289
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12619)
12.03.2018 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.