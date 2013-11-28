В 2018 за январь-февраль в 1.5 раза МЕНЬШЕ чем за 2017
Так что умножать на 6 не корректно.
Пока все идет в направлении макс 4 коп за 2018 год, кстати по прогнозам Драгона и других точно так же до 4 коп макс.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:26
В 2018 за январь-февраль в 1.5 раза МЕНЬШЕ чем за 2017
Так что умножать на 6 не корректно.
Пока все идет в направлении макс 4 коп за 2018 год, кстати по прогнозам Драгона и других точно так же до 4 коп макс.
Додано: Суб 10 бер, 2018 10:52
А что, уже поменялось количество месяцев в году?
Цыплят считают по осени, а если точнее в январе-феврале, это да.
А вот прогнозирование делают на основе текущих показателей. По итогам финреза за первые 2 месяца прогнозная прибыль аваля за 2018 год составляет 5,664 миллиарда гривен или 9,2 копейки на акцию. Иди стреляйся/шорти пока не поздно.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Суб 10 бер, 2018 12:09
За за январь-февраль 2018 прибыль в 1.5 раза МЕНЬШЕ чем за январь-февраль 2017 Сравнивают одинаковое с одинаковым. Пока 2018 для БАВЛ в 1.5 раза хуже идет чем 2017. Факт.
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:24
Отличный фон перед собранием.
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:57
azst
- ваши акции выросли в 3 раза;
- продавай!
- кому?
))
Додано: Пон 12 бер, 2018 12:48
Re: Идеи: портфель
когда собрание по райффайзену будет?
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:06
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:11
Смеется тот, кто вслух.
Dnen выкупили по цене приватизации 25% и суды здесь не помогут ибо обратным есть утверждать , что государство продало пакет НИЖЕ субьективной оценки миноров. Смешно и абсурдно. Г-во всегда "ПРАВИЛЬНО" поступает. Иски могут быть только к сквизу как таковому.
При переходе в ПрАТ мажор выкупил по 0,3018. Это был зацеп, для несогласных, их и отпустили "с миром" ))
total выкуп это История для учебников ))
И, как тут не вспомнить дидактический материал о "ПРАВИЛЬНОЙ" приватизации ЮВТ...
azst vs kstl (?)
Здесь, больше маневра и не нужно биться лбом об стену Конституции, как с Dnen.
Разгон от номинала до нескольких десятков. ИМХО. Спор перспективен.
Кто доживет, увидит (С)
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:07
У Вас кроме сквиза есть еще какие то идеи в Авале?)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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