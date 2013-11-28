Ну, выдаст ЦЕЕН по 2.50 и что дальше (ну к осени зайдут) Та даже если по 3.80 ... что с ним дальше делать, кому его парить? А осенью сколько он будет, ктото думает что не ниже чем сейчас, на чем? А после приватизации дивов больше не будет, сколько он будет стоить интересно
trendmaker Есть такая идея: рост стоимости акции включает уже всю известную рынку информацию. И до и после приватизации реальные люди владеющие пакетом СЕЕН буду учитывать только генерацию денежных потоков, а этот уже устаревший актив учитывая мощностя все таки может генерировать солидные денежные потоки с горизонтом в лет 10. Если брать только законные схемы вывода сгенерированого денежного потока из актива, то дивидендная выплата, с учетом нынешнего законодательства, отбеляет гривну от предыдущих корупционных схем с углем, мазутом и прочее. Вот и формируется цена у инсайдеров, которые скупают бумагу. Если брать горизонт в 10 лет -цена только будет расти и выводить гривну будут только через дивиденды. Конечные бенефециары должны же в декларациях показывать белую гривну.
Кто что знает на счет 300 грн оплаты в РЦ кроме других комиссий за любую сделку по каждому из тикеров с 1 января 2018 г. ?Например: даже если ты купишь или продашь на 100 грн уже должен заплатить РЦ 300 грн...
aleks_vodas написав:Кто что знает на счет 300 грн оплаты в РЦ кроме других комиссий за любую сделку по каждому из тикеров с 1 января 2018 г. ?Например: даже если ты купишь или продашь на 100 грн уже должен заплатить РЦ 300 грн...
да. вернее не да )). если ваш брокер небольшой и неактивный и у него было 3 ваши операции за одну торговую сессию и все 3 попали в разные биржевые ведомости (отправляются в РЦ трижды день), то затраты вашего брокера = 300*3 = 900грн. принцип такой: один и тот же эмитент по одному и тому же клир.счету, и чтоб это попало в одну биржевую ведомость - тогда за все это 300грн. (хоть тысяча операций) (тут я не учитываю другие факторы, которые подробно изложены в новых тарифах навязанного рынку монополиста: http://settlement.com.ua/clearing-servi ... enter.html). цель всего этого - оставить на рынке 3...5 брокеров (не больше! в идеале один, все мы знаем какой). только очень активный брокер может "размазать" эти "все по 300" по общим затратам или вообще платить fix (минимально там выходит 18...20тыс.грн в месяц, если было более 50 операций).
Vladimir1977 написав:Вопрос а что будет с Азовкой и какая будет прогнозируемая цена выкупа?
тайна покрытая мраком... слышал два мнения: или 0,3...0,4грн. или 1,0...1,1грн. зная отношение НКЦБФР к манипуляциям с оценкой (внимание: DNEN за свой сквиз-грабеж получил... "попередження", т.е. к мажорам у НКЦБФР претензий нет вообще), вполне допускаю 0,3...0,4грн.
повторюсь: цель сквиз-аута не есть перенимание евронорм или евродиректв или мировых практик. цель сквиза - закончить начатый в 90-х процесс бесплатного перехода госимущества в руки нескольких избранных. наличие миноров и ФР концепции - зло.