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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 12 бер, 2018 21:49
Yuri_T написав:trendmaker
заметьте, откуп по 11 с 18 вам это не откуп по 11 после 20.
тёлок должно быть в два раза больше!!
Естественно. Без вопросов
Надо завтра до 18 сходить. чтобы хоть как то показать направление)
Поможете? Дело стоящее)
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