Мечтательный бычок написав:

aleks_vodas написав: Кто что знает на счет 300 грн оплаты в РЦ кроме других комиссий за любую сделку по каждому из тикеров с 1 января 2018 г. ?Например: даже если ты купишь или продашь на 100 грн уже должен заплатить РЦ 300 грн... Кто что знает на счет 300 грн оплаты в РЦ кроме других комиссий за любую сделку по каждому из тикеров с 1 января 2018 г. ?Например: даже если ты купишь или продашь на 100 грн уже должен заплатить РЦ 300 грн...

да. вернее не да )).если ваш брокер небольшой и неактивный и у него было 3 ваши операции за одну торговую сессию и все 3 попали в разные биржевые ведомости (отправляются в РЦ трижды день), то затраты вашего брокера = 300*3 = 900грн.принцип такой: один и тот же эмитент по одному и тому же клир.счету, и чтоб это попало в одну биржевую ведомость - тогда за все это 300грн. (хоть тысяча операций)(тут я не учитываю другие факторы, которые подробно изложены в новых тарифах навязанного рынку монополиста:).цель всего этого - оставить на рынке 3...5 брокеров (не больше! в идеале один, все мы знаем какой). только очень активный брокер может "размазать" эти "все по 300" по общим затратам или вообще платить fix (минимально там выходит 18...20тыс.грн в месяц, если было более 50 операций).