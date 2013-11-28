aleks_vodas написав:Кто что знает на счет 300 грн оплаты в РЦ кроме других комиссий за любую сделку по каждому из тикеров с 1 января 2018 г. ?Например: даже если ты купишь или продашь на 100 грн уже должен заплатить РЦ 300 грн...
да. вернее не да )). если ваш брокер небольшой и неактивный и у него было 3 ваши операции за одну торговую сессию и все 3 попали в разные биржевые ведомости (отправляются в РЦ трижды день), то затраты вашего брокера = 300*3 = 900грн. принцип такой: один и тот же эмитент по одному и тому же клир.счету, и чтоб это попало в одну биржевую ведомость - тогда за все это 300грн. (хоть тысяча операций) (тут я не учитываю другие факторы, которые подробно изложены в новых тарифах навязанного рынку монополиста: http://settlement.com.ua/clearing-servi ... enter.html). цель всего этого - оставить на рынке 3...5 брокеров (не больше! в идеале один, все мы знаем какой). только очень активный брокер может "размазать" эти "все по 300" по общим затратам или вообще платить fix (минимально там выходит 18...20тыс.грн в месяц, если было более 50 операций).
trendmaker Согласен, это ожидаемое большинством заинтересованных учасников направление, но если появится новая информация, типа не хилого интереса, какойто транс национальной компании, Китай например, цена может поднятся и вот на это направление, думаю, и скупается бумага.