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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1893189418951896

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.8 5 44
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
64%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
18%
8
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
16%
7
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:49

  Yuri_T написав:trendmaker
заметьте, откуп по 11 с 18 вам это не откуп по 11 после 20.
тёлок должно быть в два раза больше!! :mrgreen:


Естественно. Без вопросов
Надо завтра до 18 сходить. чтобы хоть как то показать направление)
Поможете? Дело стоящее)
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:41

  Yuri_T написав:
заметьте, откуп по 11 с 18 вам это не откуп по 11 после 20.
тёлок должно быть в два раза больше!! :mrgreen:


каких тёлок то ? там на вазелин бы нашкрябать
Так будет не всегда ©
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:11

  Мечтательный бычок написав:
  aleks_vodas написав:Кто что знает на счет 300 грн оплаты в РЦ кроме других комиссий за любую сделку по каждому из тикеров с 1 января 2018 г. ?Например: даже если ты купишь или продашь на 100 грн уже должен заплатить РЦ 300 грн...

да. вернее не да )).
если ваш брокер небольшой и неактивный и у него было 3 ваши операции за одну торговую сессию и все 3 попали в разные биржевые ведомости (отправляются в РЦ трижды день), то затраты вашего брокера = 300*3 = 900грн.
принцип такой: один и тот же эмитент по одному и тому же клир.счету, и чтоб это попало в одну биржевую ведомость - тогда за все это 300грн. (хоть тысяча операций)
(тут я не учитываю другие факторы, которые подробно изложены в новых тарифах навязанного рынку монополиста: http://settlement.com.ua/clearing-servi ... enter.html).
цель всего этого - оставить на рынке 3...5 брокеров (не больше! в идеале один, все мы знаем какой). только очень активный брокер может "размазать" эти "все по 300" по общим затратам или вообще платить fix (минимально там выходит 18...20тыс.грн в месяц, если было более 50 операций).


Кто еще может что-то по этому поводу сказать?
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:31

Тарифы расчетного центра:
http://settlement.com.ua/clearing-servi ... enter.html
Раздел III, пункт 8.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:32

Re: Идеи: портфель

Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, через какого брокера торговать на московской бирже ?
ТОЛПА
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:36

СЕЕN

trendmaker
Согласен, это ожидаемое большинством заинтересованных учасников направление, но если появится новая информация, типа не хилого интереса, какойто транс национальной компании, Китай например, цена может поднятся и вот на это направление, думаю, и скупается бумага.
joik
 
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