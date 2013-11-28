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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1894189518961897

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.8 5 45
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
62%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
18%
8
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
18%
8
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:15

rusich

Вроде разумно. Но есть НО:
По БАВЛ если дивы и будут, то сквиза скорее всего не будет
6 коп дивов, на дату отсечки может быть и 30, после 25.
А сейчас на хайпе 33, может лучше и сейчас сдать
По ЦЕЕН дивы могут быть и 3.8 и 2.5 и например 0.5 как год назад.
Лотерея. К дивам может быть 18 а после и 13.
ИМХО: Риски потерь держания СЕЙЧАС сталии больше чем возможные выгоды
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:03

Очередной сквиз в банках. Это уже целый тренд..

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Основной собственник Кредобанка принудительно выкупит акции миноритариев

Киев. 13 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – PKO Bank Polski SA (Польша), которому
принадлежит 99,629262% акций Кредобанка (Львов), объявил о принудительном выкупе
у миноритариев остальных ценных бумаг.

Как сообщил украинский банк в системе раскрытия информации НКЦБФР во вторник,
публичное безотзывное требование о приобретении акций PKO Bank Polski направил
Кредобанку 12 марта.

Цена выкупа установлена на уровне 0,01788 грн за акцию.

Общее количество выпущенных Кредобанком акций составляет 224 млрд 896 млн
946,916 тыс. шт. номиналом 0,01 грн, из которых 833 млн 775,908 тыс. принадлежат
минаритарным акционерам.

Как сообщалось, принятый 23 марта 2017 года закон "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного
управления в АО" ввел в законодательное поле страны процедуры squeeze-out и
sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).

Согласно его требованиям, после концентрации каким-либо лицом или группой лиц,
действующих совместно, контрольного или значительного контрольного пакета
миноритарии имеют право потребовать от мажоритария выкуп принадлежащих им акций.
В свою очередь, в случае доминирующего контрольного пакета мажоритарий может
потребовать обязательной продажи акций миноритариями.

Кредобанк основан в 1990 году. Его стратегическим инвестором на 1 января 2017
года являлся крупнейший банк Польши - PKO BankPolski S.A. с долей в структуре
акционерного капитала украинского банка 99,629262%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов
Кредобанк занимал 19-е место (15,171 млрд грн) среди 84 действовавших в стране
банков.
gmm
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:22

gmm
Нету информации о формировании цены. Он торговался где то или оценщик?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:31

Investor_33 более чем http://www.ux.ua/ru/issue.aspx
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:37

Investor_33
ПАРД замутил такой сервис для проверки подозрительных цен. Инфа с коридорами, биржами и ценами на них, биржевыми курсами и прочее...
Очень полезная штука - рекомендую
https://afrtcp.tk/services/check_isin/
gmm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:34

Re: Идеи: портфель

TATM
Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 18 квітня 2018 року о 12 годині 00 хвилин.
загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі - 532 815 тис. грн
75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:13

dell
Востаннє редагувалось Yuri_T в Чет 15 бер, 2018 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:17

  Yuri_T написав:ChuLock
0,8534/акция
на треть меньше прошлого года


TATM
EPS 2017: +1,681 грн./акция
EPS 2016: +2,522 грн./акция

Дивиденды 75% EPS: (1,26 грн./акция) грязными
sansey
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:32

sansey
сорри.
я не от ЧП отнял 25%, а уже от суммы на дивы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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