Вроде разумно. Но есть НО: По БАВЛ если дивы и будут, то сквиза скорее всего не будет 6 коп дивов, на дату отсечки может быть и 30, после 25. А сейчас на хайпе 33, может лучше и сейчас сдать По ЦЕЕН дивы могут быть и 3.8 и 2.5 и например 0.5 как год назад. Лотерея. К дивам может быть 18 а после и 13. ИМХО: Риски потерь держания СЕЙЧАС сталии больше чем возможные выгоды
Основной собственник Кредобанка принудительно выкупит акции миноритариев
Киев. 13 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – PKO Bank Polski SA (Польша), которому принадлежит 99,629262% акций Кредобанка (Львов), объявил о принудительном выкупе у миноритариев остальных ценных бумаг.
Как сообщил украинский банк в системе раскрытия информации НКЦБФР во вторник, публичное безотзывное требование о приобретении акций PKO Bank Polski направил Кредобанку 12 марта.
Цена выкупа установлена на уровне 0,01788 грн за акцию.
Общее количество выпущенных Кредобанком акций составляет 224 млрд 896 млн 946,916 тыс. шт. номиналом 0,01 грн, из которых 833 млн 775,908 тыс. принадлежат минаритарным акционерам.
Как сообщалось, принятый 23 марта 2017 года закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО" ввел в законодательное поле страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).
Согласно его требованиям, после концентрации каким-либо лицом или группой лиц, действующих совместно, контрольного или значительного контрольного пакета миноритарии имеют право потребовать от мажоритария выкуп принадлежащих им акций. В свою очередь, в случае доминирующего контрольного пакета мажоритарий может потребовать обязательной продажи акций миноритариями.
Кредобанк основан в 1990 году. Его стратегическим инвестором на 1 января 2017 года являлся крупнейший банк Польши - PKO BankPolski S.A. с долей в структуре акционерного капитала украинского банка 99,629262%.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов Кредобанк занимал 19-е место (15,171 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.
gmm Нету информации о формировании цены. Он торговался где то или оценщик?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33 ПАРД замутил такой сервис для проверки подозрительных цен. Инфа с коридорами, биржами и ценами на них, биржевыми курсами и прочее... Очень полезная штука - рекомендую https://afrtcp.tk/services/check_isin/
TATM Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 18 квітня 2018 року о 12 годині 00 хвилин. загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі - 532 815 тис. грн 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства