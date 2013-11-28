Додано: Чет 15 бер, 2018 09:34

TATM

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 18 квітня 2018 року о 12 годині 00 хвилин.

загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі - 532 815 тис. грн

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства

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