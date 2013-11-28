объемы там вообще никакущие, вечно какая-то хрень.
в нафте не пойму, почему бы не выставить все одним пакетом. так же больше шансов найти клиента по адекватной цене.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:39
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:47
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:58
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