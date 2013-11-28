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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:39
Філ написав:
Схоже, що фюч нафтою будуть підганяти, які прогнози по ф"ючерсу?
объемы там вообще никакущие, вечно какая-то хрень.
в нафте не пойму, почему бы не выставить все одним пакетом. так же больше шансов найти клиента по адекватной цене.
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Andrew2
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:47
Andrew2 написав:
в нафте не пойму, почему бы не выставить все одним пакетом.
и сразу по 70
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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Andrew2
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Додано: Чет 15 бер, 2018 14:17
Если сейчас зальем 6к бидов по ЦЕЕН по 19, то сразу здравствуй 18-17
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trendmaker
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Додано: Чет 15 бер, 2018 14:57
По БАВЛ кстати 31 видим сегодня
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Додано: Чет 15 бер, 2018 15:13
trendmaker написав:
По БАВЛ кстати 31 видим сегодня
До конца марта будет 40. Сейчас курсец продавит 26 и двинет до 25 и ниже. К этому же времени подоспеет новость по кредиту МВФ.
В борьбе обретёшь ты право своё.
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lrs7719
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Додано: Чет 15 бер, 2018 15:16
lrs7719 написав: trendmaker написав:
По БАВЛ кстати 31 видим сегодня
До конца марта будет 40. Сейчас курсец продавит 26 и двинет до 25 и ниже. К этому же времени подоспеет новость по кредиту МВФ.
Курсец уже 26.65, а был 25.95 3 дня назад.
Кредит МВФ? Оптимисты однако: МВФ уехал и задал невыполнимые (этими) условия. БАВЛ в апреле мае по 20-25, а бакс по 27-28
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trendmaker
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Додано: Чет 15 бер, 2018 15:17
trendmaker написав: lrs7719 написав: trendmaker написав:
По БАВЛ кстати 31 видим сегодня
До конца марта будет 40. Сейчас курсец продавит 26 и двинет до 25 и ниже. К этому же времени подоспеет новость по кредиту МВФ.
Курсец уже 26.65, а был 25.95 3 дня назад.
Кредит МВФ? Оптимисты однако: МВФ уехал и задал невыполнимые (этими) условия.
Заявление от МВФ будет в марте. Деньги - в апреле. Курс 25 к концу апреля.
В борьбе обретёшь ты право своё.
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lrs7719
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