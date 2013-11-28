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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1895189618971898

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.8 5 45
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
62%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
18%
8
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
18%
8
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:39

  Філ написав:Схоже, що фюч нафтою будуть підганяти, які прогнози по ф"ючерсу?


объемы там вообще никакущие, вечно какая-то хрень.
в нафте не пойму, почему бы не выставить все одним пакетом. так же больше шансов найти клиента по адекватной цене.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:47

  Andrew2 написав:в нафте не пойму, почему бы не выставить все одним пакетом.

и сразу по 70 :)
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:58

  rusich написав:
  Andrew2 написав:в нафте не пойму, почему бы не выставить все одним пакетом.

и сразу по 70 :)



:mrgreen: не исключено)) если что-то не хочет расти)
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:17

Если сейчас зальем 6к бидов по ЦЕЕН по 19, то сразу здравствуй 18-17
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:57

По БАВЛ кстати 31 видим сегодня
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:13

  trendmaker написав:По БАВЛ кстати 31 видим сегодня


До конца марта будет 40. Сейчас курсец продавит 26 и двинет до 25 и ниже. К этому же времени подоспеет новость по кредиту МВФ.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:16

  lrs7719 написав:
  trendmaker написав:По БАВЛ кстати 31 видим сегодня


До конца марта будет 40. Сейчас курсец продавит 26 и двинет до 25 и ниже. К этому же времени подоспеет новость по кредиту МВФ.


Курсец уже 26.65, а был 25.95 3 дня назад.
Кредит МВФ? Оптимисты однако: МВФ уехал и задал невыполнимые (этими) условия. БАВЛ в апреле мае по 20-25, а бакс по 27-28
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:17

  trendmaker написав:
  lrs7719 написав:
  trendmaker написав:По БАВЛ кстати 31 видим сегодня


До конца марта будет 40. Сейчас курсец продавит 26 и двинет до 25 и ниже. К этому же времени подоспеет новость по кредиту МВФ.


Курсец уже 26.65, а был 25.95 3 дня назад.
Кредит МВФ? Оптимисты однако: МВФ уехал и задал невыполнимые (этими) условия.


Заявление от МВФ будет в марте. Деньги - в апреле. Курс 25 к концу апреля.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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