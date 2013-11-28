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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1896189718981899

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.8 5 45
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
62%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
18%
8
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
18%
8
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:35

  rusich написав:"Лежачего ногами не бьют!"

А, нет... посмотрел на нафту, еще как бьют :mrgreen:

Может это её так поднять пытаются?)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:28

Ferrexpo изучает возможность принудительного выкупа у миноритариев акций ПГОКа
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