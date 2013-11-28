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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:28
Ferrexpo изучает возможность принудительного выкупа у миноритариев акций ПГОКа
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perehoziy
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:34
perehoziy написав:
Ferrexpo изучает возможность принудительного выкупа у миноритариев акций ПГОКа
можно ссылку ?
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reestr
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:37
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master_the_market
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:40
gmm написав:
Основной собственник Кредобанка принудительно выкупит акции миноритариев
як виглядає процедура (маю кілька акцій ВіЕсу, а Тігіпко їх примусово викуповує)?
підкажіть, будь ласка, хто вже це пройшов.
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myko
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:23
что за порожняк на базаре, все побежали покупать бакс?
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Andrew2
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:39
Andrew2 написав:
что за порожняк на базаре, все побежали покупать бакс?
вчера кто-то нормально выгрузился и хеджанулся фьючом, по принципу Тройки
и такое впечатление, что деньги выведут с рынка безвозвратно
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:46
rusich
там фьюча нифиля приняли , да и смысла грузить срочку с контанго под отсечки ?
Так будет не всегда ©
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ChuLock
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:50
ChuLock написав:rusich
там фьюча нифиля приняли , да и смысла грузить срочку с контанго под отсечки ?
позу по фьючу набирали явно не вчера
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:53
rusich написав: Andrew2 написав:
что за порожняк на базаре, все побежали покупать бакс?
вчера кто-то нормально выгрузился и хеджанулся фьючом, по принципу Тройки
и такое впечатление, что деньги выведут с рынка безвозвратно
Рынок очень прилично вырос за год, есть что фиксить.
Кстати, на рынке практически исчез памп энд дамп, во всяком случае в индексных бумагах. Во времена Тройки бывало, что всякий енакиев по иксу летал за пару дней. То ли мастера ушли в крипту, то ли объем не тот.
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Andrew2
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:56
rusich
ты ОИ по фьючу то смотрел ? 33 коня набирали шоле ?
Так будет не всегда ©
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ChuLock
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