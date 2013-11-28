RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1896189718981899

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:28

Ferrexpo изучает возможность принудительного выкупа у миноритариев акций ПГОКа
perehoziy
 
Повідомлень: 55
З нами з: 27.02.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:34

  perehoziy написав:Ferrexpo изучает возможность принудительного выкупа у миноритариев акций ПГОКа

можно ссылку ?
reestr
 
Повідомлень: 897
З нами з: 10.08.10
Подякував: 21 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:37

reestr http://interfax.com.ua/news/economic/492099.html
master_the_market
 
Повідомлень: 104
З нами з: 13.06.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:40

Re: Идеи: портфель

  gmm написав:Основной собственник Кредобанка принудительно выкупит акции миноритариев


як виглядає процедура (маю кілька акцій ВіЕсу, а Тігіпко їх примусово викуповує)?
підкажіть, будь ласка, хто вже це пройшов.
myko
 
Повідомлень: 55
З нами з: 25.06.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:23

что за порожняк на базаре, все побежали покупать бакс? :mrgreen:
Andrew2
 
Повідомлень: 958
З нами з: 30.06.15
Подякував: 225 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:39

  Andrew2 написав:что за порожняк на базаре, все побежали покупать бакс? :mrgreen:

вчера кто-то нормально выгрузился и хеджанулся фьючом, по принципу Тройки

и такое впечатление, что деньги выведут с рынка безвозвратно
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2906
З нами з: 28.12.08
Подякував: 916 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:46

rusich
там фьюча нифиля приняли , да и смысла грузить срочку с контанго под отсечки ?
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
Повідомлень: 2080
З нами з: 05.07.08
Подякував: 871 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:50

  ChuLock написав:rusich
там фьюча нифиля приняли , да и смысла грузить срочку с контанго под отсечки ?

позу по фьючу набирали явно не вчера
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2906
З нами з: 28.12.08
Подякував: 916 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:53

  rusich написав:
  Andrew2 написав:что за порожняк на базаре, все побежали покупать бакс? :mrgreen:

вчера кто-то нормально выгрузился и хеджанулся фьючом, по принципу Тройки

и такое впечатление, что деньги выведут с рынка безвозвратно


Рынок очень прилично вырос за год, есть что фиксить.
Кстати, на рынке практически исчез памп энд дамп, во всяком случае в индексных бумагах. Во времена Тройки бывало, что всякий енакиев по иксу летал за пару дней. То ли мастера ушли в крипту, то ли объем не тот.
Andrew2
 
Повідомлень: 958
З нами з: 30.06.15
Подякував: 225 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:56

rusich

ты ОИ по фьючу то смотрел ? 33 коня набирали шоле ?
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
Повідомлень: 2080
З нами з: 05.07.08
Подякував: 871 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1896189718981899
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 69385
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54609)
16.03.2018 14:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.