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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:24
KRAZ
2017: -235,55 mAH
EPS:-0,104
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sansey
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:04
sansey написав:KRAZ
2017: -235,55 mAH
EPS:-0,104
Активи за рік+493326.Плюс це попередній результат.Минулого року спочатку було-1.4 млрд. а потім-188 млн.Вважаю потрібно дочекатись зборів,
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perehoziy
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