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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1897189818991900

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:24

KRAZ
2017: -235,55 mAH
EPS:-0,104
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:04

  sansey написав:KRAZ
2017: -235,55 mAH
EPS:-0,104

Активи за рік+493326.Плюс це попередній результат.Минулого року спочатку було-1.4 млрд. а потім-188 млн.Вважаю потрібно дочекатись зборів,
perehoziy
 
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