Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:58

СевГОК, ЦГОК и ИнГОК объявили цену принудительного выкупа акций



Киев. 16 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат"

(СевГОК), "Центральный горно-обогатительный комбинат" (ЦГОК) и "Ингулецкий

горно-обогатительный комбинат" (ИнГОК, все - Кривой Рог Днепропетровской обл.)

объявили о цене выкупа акций в рамках процедуры принудительного выкупа акций

(squeeze-out).



Согласно сообщениям компаний в системе раскрытия информации НКЦБФР, для ЦГОК она

определена на уровне 3,89 грн за акцию, для СевГОК - 4,45 грн, для ИнГОК - 2,56

грн.



Как сообщалось, кипрская Barlenco Ltd, аффилированная с крупнейшей украинской

горно- металлургической группой "Метинвест", объявила о намерении

воспользоваться правом на squeeze-out у миноритариев входящих в группу ЧАО:

ИнГОК, СевГОК и ЦГОК, "Металлургический комбинат "Азовсталь"[AZST] и

"Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича" (оба – Мариуполь Донецкой

обл.).



"В порядке, предусмотренном заключительными и переходными положениями закона

№1983-VIII от 23.03.2017 (о повышении уровня корпоративного управления в АО), в

срок, не позднее чем через 25 рабочих дней со дня получения этого сообщения,

обществу необходимо утвердить цену обязательной продажи акций…", – указывалось в

сообщениях на сайтах ЧАО.



Согласно документам, все ЧАО получили отправленные 1 марта сообщения Barlenco 2

марта.



В них уточняется, что "Метинвесту" принадлежит 4 млрд 67 млн 118,163 тыс. акций

или 94,74401% "Азовстали", 12 млрд 287 млн 452,297 тыс. акций или 99,322555% ММК

им.Ильича, 1 млрд 183 млн 585,257 тыс. акций или 99,75098% ЦГОК, 2 млрд 753 млн

197,52 тыс. акций или 99,767067% ИнГОК,2 млрд 235 млн 791,021 тыс. акций или

96,41901% СевГОК.



Прилагающаяся к сообщению структура собственности Barlenco Ltd и ее

афилированных лиц не опубликована ни в системе раскрытия НКЦБФР, ни на сайте ни

одного из ЧАО.



Как сообщалось, акции Северного, Центрального, Ингулецкого ГОКов, а также

Мариупольского металлургического комбината им. Ильича[MMKI] 1 июля 2016 года

были исключены из биржевого списка УБ в связи со сменой типа акционерных обществ

на частное (ЧАО) с публичного (ПАО).



В то же время акции Мариупольского металлургического комбината им. Ильича[MMKI]

в январе 2018 года были вновь заведены на рынок по инициативе участников рынка.



Последняя сделка с акциями Мариупольского меткомбината им. Ильича прошла на УБ

23 февраля 2018 года по курсу 0,1 грн за шт.



Последние сделки с акциями Северного и Центрального ГОКов была заключены на УБ

перед их исключением из биржевого списка - 30 июня 2016 года по курсу 3,4998 грн

за шт. и 2,621 грн за шт. соответственно.



Ранее в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части

реформы фондового рынка, приняв изменения к закону "Об акционерных обществах",

которые вступили в силу 4 июня и законодательно закрепили механизмы вывода из

обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через

squeeze-out и sell-out.



Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который

стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у

миноритарных акционеров.



"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой

компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг"

(23,76%), совместно управляющие компанией.



ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".



Кипрская Barlenco Ltd упоминалась в 2012 году, когда антимонопольные органы ряда

стран разрешили "Метинвесту" приобрести ее в рамках сделки по покупке акций

"Запорожстали".