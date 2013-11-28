KRAZ
2017: -235,55 mAH
EPS:-0,104
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:04
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:58
СКВИЗ гуляет по стране
СевГОК, ЦГОК и ИнГОК объявили цену принудительного выкупа акций
Киев. 16 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат"
(СевГОК), "Центральный горно-обогатительный комбинат" (ЦГОК) и "Ингулецкий
горно-обогатительный комбинат" (ИнГОК, все - Кривой Рог Днепропетровской обл.)
объявили о цене выкупа акций в рамках процедуры принудительного выкупа акций
(squeeze-out).
Согласно сообщениям компаний в системе раскрытия информации НКЦБФР, для ЦГОК она
определена на уровне 3,89 грн за акцию, для СевГОК - 4,45 грн, для ИнГОК - 2,56
грн.
Как сообщалось, кипрская Barlenco Ltd, аффилированная с крупнейшей украинской
горно- металлургической группой "Метинвест", объявила о намерении
воспользоваться правом на squeeze-out у миноритариев входящих в группу ЧАО:
ИнГОК, СевГОК и ЦГОК, "Металлургический комбинат "Азовсталь"[AZST] и
"Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича" (оба – Мариуполь Донецкой
обл.).
"В порядке, предусмотренном заключительными и переходными положениями закона
№1983-VIII от 23.03.2017 (о повышении уровня корпоративного управления в АО), в
срок, не позднее чем через 25 рабочих дней со дня получения этого сообщения,
обществу необходимо утвердить цену обязательной продажи акций…", – указывалось в
сообщениях на сайтах ЧАО.
Согласно документам, все ЧАО получили отправленные 1 марта сообщения Barlenco 2
марта.
В них уточняется, что "Метинвесту" принадлежит 4 млрд 67 млн 118,163 тыс. акций
или 94,74401% "Азовстали", 12 млрд 287 млн 452,297 тыс. акций или 99,322555% ММК
им.Ильича, 1 млрд 183 млн 585,257 тыс. акций или 99,75098% ЦГОК, 2 млрд 753 млн
197,52 тыс. акций или 99,767067% ИнГОК,2 млрд 235 млн 791,021 тыс. акций или
96,41901% СевГОК.
Прилагающаяся к сообщению структура собственности Barlenco Ltd и ее
афилированных лиц не опубликована ни в системе раскрытия НКЦБФР, ни на сайте ни
одного из ЧАО.
Как сообщалось, акции Северного, Центрального, Ингулецкого ГОКов, а также
Мариупольского металлургического комбината им. Ильича[MMKI] 1 июля 2016 года
были исключены из биржевого списка УБ в связи со сменой типа акционерных обществ
на частное (ЧАО) с публичного (ПАО).
В то же время акции Мариупольского металлургического комбината им. Ильича[MMKI]
в январе 2018 года были вновь заведены на рынок по инициативе участников рынка.
Последняя сделка с акциями Мариупольского меткомбината им. Ильича прошла на УБ
23 февраля 2018 года по курсу 0,1 грн за шт.
Последние сделки с акциями Северного и Центрального ГОКов была заключены на УБ
перед их исключением из биржевого списка - 30 июня 2016 года по курсу 3,4998 грн
за шт. и 2,621 грн за шт. соответственно.
Ранее в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части
реформы фондового рынка, приняв изменения к закону "Об акционерных обществах",
которые вступили в силу 4 июня и законодательно закрепили механизмы вывода из
обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через
squeeze-out и sell-out.
Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который
стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у
миноритарных акционеров.
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой
компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг"
(23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Кипрская Barlenco Ltd упоминалась в 2012 году, когда антимонопольные органы ряда
стран разрешили "Метинвесту" приобрести ее в рамках сделки по покупке акций
"Запорожстали".
Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:31
Новая формула успеха:)
ВАТ -> ПАТ -> ПрАТ -> Squeeze-Out -> переоценка -> IPO -> в активы НПФ
Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:37
так и будет !!! и это не смиешно . Но во многом сами миноры виноваты, нечего было сливать акции при малейшем шорохе, тем самым укатывая биржевые цены в пол.
P.S. первые байбеки по правочинам метинвест проводил: азовсталь 1,65. авдк 5,1 при курсе 8
И если бы всякие конкорды играли на стороне миноров, то все эти рыжие, живаги и т.д. выкупали бы свои стоки по реальным ценам !!!
реклама
|