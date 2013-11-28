RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1897189818991900

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:24

KRAZ
2017: -235,55 mAH
EPS:-0,104
sansey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 24.12.11
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:04

  sansey написав:KRAZ
2017: -235,55 mAH
EPS:-0,104

Активи за рік+493326.Плюс це попередній результат.Минулого року спочатку було-1.4 млрд. а потім-188 млн.Вважаю потрібно дочекатись зборів,
perehoziy
 
Повідомлень: 56
З нами з: 27.02.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:58

СКВИЗ гуляет по стране

СевГОК, ЦГОК и ИнГОК объявили цену принудительного выкупа акций

Киев. 16 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат"
(СевГОК), "Центральный горно-обогатительный комбинат" (ЦГОК) и "Ингулецкий
горно-обогатительный комбинат" (ИнГОК, все - Кривой Рог Днепропетровской обл.)
объявили о цене выкупа акций в рамках процедуры принудительного выкупа акций
(squeeze-out).

Согласно сообщениям компаний в системе раскрытия информации НКЦБФР, для ЦГОК она
определена на уровне 3,89 грн за акцию, для СевГОК - 4,45 грн, для ИнГОК - 2,56
грн.

Как сообщалось, кипрская Barlenco Ltd, аффилированная с крупнейшей украинской
горно- металлургической группой "Метинвест", объявила о намерении
воспользоваться правом на squeeze-out у миноритариев входящих в группу ЧАО:
ИнГОК, СевГОК и ЦГОК, "Металлургический комбинат "Азовсталь"[AZST] и
"Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича" (оба – Мариуполь Донецкой
обл.).

"В порядке, предусмотренном заключительными и переходными положениями закона
№1983-VIII от 23.03.2017 (о повышении уровня корпоративного управления в АО), в
срок, не позднее чем через 25 рабочих дней со дня получения этого сообщения,
обществу необходимо утвердить цену обязательной продажи акций…", – указывалось в
сообщениях на сайтах ЧАО.

Согласно документам, все ЧАО получили отправленные 1 марта сообщения Barlenco 2
марта.

В них уточняется, что "Метинвесту" принадлежит 4 млрд 67 млн 118,163 тыс. акций
или 94,74401% "Азовстали", 12 млрд 287 млн 452,297 тыс. акций или 99,322555% ММК
им.Ильича, 1 млрд 183 млн 585,257 тыс. акций или 99,75098% ЦГОК, 2 млрд 753 млн
197,52 тыс. акций или 99,767067% ИнГОК,2 млрд 235 млн 791,021 тыс. акций или
96,41901% СевГОК.

Прилагающаяся к сообщению структура собственности Barlenco Ltd и ее
афилированных лиц не опубликована ни в системе раскрытия НКЦБФР, ни на сайте ни
одного из ЧАО.

Как сообщалось, акции Северного, Центрального, Ингулецкого ГОКов, а также
Мариупольского металлургического комбината им. Ильича[MMKI] 1 июля 2016 года
были исключены из биржевого списка УБ в связи со сменой типа акционерных обществ
на частное (ЧАО) с публичного (ПАО).

В то же время акции Мариупольского металлургического комбината им. Ильича[MMKI]
в январе 2018 года были вновь заведены на рынок по инициативе участников рынка.

Последняя сделка с акциями Мариупольского меткомбината им. Ильича прошла на УБ
23 февраля 2018 года по курсу 0,1 грн за шт.

Последние сделки с акциями Северного и Центрального ГОКов была заключены на УБ
перед их исключением из биржевого списка - 30 июня 2016 года по курсу 3,4998 грн
за шт. и 2,621 грн за шт. соответственно.

Ранее в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части
реформы фондового рынка, приняв изменения к закону "Об акционерных обществах",
которые вступили в силу 4 июня и законодательно закрепили механизмы вывода из
обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через
squeeze-out и sell-out.

Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который
стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у
миноритарных акционеров.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой
компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг"
(23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Кипрская Barlenco Ltd упоминалась в 2012 году, когда антимонопольные органы ряда
стран разрешили "Метинвесту" приобрести ее в рамках сделки по покупке акций
"Запорожстали".
gmm
 
Повідомлень: 149
З нами з: 20.06.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:31

Новая формула успеха:)

ВАТ -> ПАТ -> ПрАТ -> Squeeze-Out -> переоценка -> IPO -> в активы НПФ :mrgreen:
gmm
 
Повідомлень: 149
З нами з: 20.06.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:37

  gmm написав:ВАТ -> ПАТ -> ПрАТ -> Squeeze-Out -> переоценка -> IPO -> в активы НПФ :mrgreen:


так и будет !!! и это не смиешно :( . Но во многом сами миноры виноваты, нечего было сливать акции при малейшем шорохе, тем самым укатывая биржевые цены в пол.

P.S. первые байбеки по правочинам метинвест проводил: азовсталь 1,65. авдк 5,1 при курсе 8
И если бы всякие конкорды играли на стороне миноров, то все эти рыжие, живаги и т.д. выкупали бы свои стоки по реальным ценам !!!
reestr
 
Повідомлень: 900
З нами з: 10.08.10
Подякував: 21 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:58

Зображення
aleks_vodas
 
Повідомлень: 237
З нами з: 18.09.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:30

Реестр.
Думаю, что миноров вины здесь нет.
Ну может самая малость.
Грешны тем, что пытались спасти крохит от своих вложений...
И вынуждены были это делать по той причине, что им постоянно и методично устраивали идеальный шторм.
Посылая волну за волной, на фоне революций, войны, судебного безпредела...
Депозитарная революция -} Идентификация всех физиков в РЦ -} Отбором лицензий у ПФТС и УБ -}
Закон о справедливом СКВИЗе.

Все этапы уже и не припомню.
И длилось бы это до тех пор пока не вытрусили всех буратин до нужного процента или поставили бы порог в 90#.

Какая то такая (прараноидальная) картинка в голове складывается.
gmm
 
Повідомлень: 149
З нами з: 20.06.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 00:38

  gmm написав:ВАТ -> ПАТ -> ПрАТ -> Squeeze-Out -> переоценка -> IPO -> в активы НПФ :mrgreen:

Им бы трипл би получить, и только потом в НПФ.
А то "профики" напихают пенсионерам Днепрошин с огромным апсайдом и на Мальдивы ))
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10207
З нами з: 02.09.08
Подякував: 652 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1897189818991900
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 69393
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54628)
17.03.2018 00:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.