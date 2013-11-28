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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1898189919001901

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:36

  zzzzzz написав:Всем привет )

Ну, наконец то. Теперь рост с новыми силами (не хватало твоих позитивных новостей)...! :mrgreen:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:06

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Всем привет )

Ну, наконец то. Теперь рост с новыми силами (не хватало твоих позитивных новостей)...! :mrgreen:


Как приятно что обо мне помнят)))
Что нового вообще за месяц было?)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:33

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце февраля 2018 года, в парламент прошли бы представители восьми политических сил, а наибольшую поддержку получило бы "Батькивщина" — 22,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), далее по уровню поддержки идут Радикальная партия Олега Ляшко (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%), партия "За життя" (10,3%), "Гражданская позиция" (9,4%), "Блок Петра Порошенко" (6,6%), "Самопомич" (6%) и ВО "Свобода" (5,8%).

На фоне тройки лидеров даже барыги от власти смотрятся не самым плохим вариантом :(
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:52

Andrew2
А ты думаешь это случайно плебсу по ушам барыгами-шмарыгами ездят непрерывно?
Типа Гонтарева (Порошенко), (Яценюк) курс гривны в три раза опустила...
даже на этом ресурсе такое пишут, чего уж про зомбоящик говорить.
Востаннє редагувалось komp в Пон 19 бер, 2018 17:00, всього редагувалось 1 раз.
komp
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:54

  Andrew2 написав:
Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), далее по уровню поддержки идут Радикальная партия Олега Ляшко (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%)

На фоне тройки лидеров даже барыги от власти смотрятся не самым плохим вариантом :(

Тройка лидеров означает полную капитуляцию майдана и восстановление контроля параши над Украиной.

Потому 1) ближайший год до выборов нужно использовать для выхода из акций, и 2) совершенно не стоит спешить залазить на КРН.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:03

  rusich написав:Потому 1) ближайший год до выборов нужно использовать для выхода из акций, и 2) совершенно не стоит спешить залазить на КРН.

истину глаголишь, сын мой :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:45

Только эта тройка лидеров (если она действительно такая, в чем у меня определенные сомнения...) еще сто раз перетасуется до выборов.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:45

  Dimar написав:Только эта тройка лидеров (если она действительно такая, в чем у меня определенные сомнения...) еще сто раз перетасуется до выборов.


Тройка то может и перетасуется, а суть - останется.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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