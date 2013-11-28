|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:36
zzzzzz написав:
Всем привет )
Ну, наконец то. Теперь рост с новыми силами (не хватало твоих позитивных новостей)...!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 328
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:06
Investor_33 написав: zzzzzz написав:
Всем привет )
Ну, наконец то. Теперь рост с новыми силами (не хватало твоих позитивных новостей)...!
Как приятно что обо мне помнят)))
Что нового вообще за месяц было?)
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 26736
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2568 раз.
- Подякували: 3623 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:33
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце февраля 2018 года, в парламент прошли бы представители восьми политических сил, а наибольшую поддержку получило бы "Батькивщина" — 22,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), далее по уровню поддержки идут Радикальная партия Олега Ляшко (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%), партия "За життя" (10,3%), "Гражданская позиция" (9,4%), "Блок Петра Порошенко" (6,6%), "Самопомич" (6%) и ВО "Свобода" (5,8%).
На фоне тройки лидеров даже барыги от власти смотрятся не самым плохим вариантом
-
Andrew2
-
-
- Повідомлень: 960
- З нами з: 30.06.15
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:52
Andrew2
А ты думаешь это случайно плебсу по ушам барыгами-шмарыгами ездят непрерывно?
Типа Гонтарева (Порошенко), (Яценюк) курс гривны в три раза опустила...
даже на этом ресурсе такое пишут, чего уж про зомбоящик говорить.
Востаннє редагувалось komp
в Пон 19 бер, 2018 17:00, всього редагувалось 1 раз.
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 7614
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 1658 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:54
Andrew2 написав:
Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), далее по уровню поддержки идут Радикальная партия Олега Ляшко (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%)
На фоне тройки лидеров даже барыги от власти смотрятся не самым плохим вариантом
Тройка лидеров означает полную капитуляцию майдана и восстановление контроля параши над Украиной.
Потому 1) ближайший год до выборов нужно использовать для выхода из акций, и 2) совершенно не стоит спешить залазить на КРН.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
-
rusich
-
-
- Повідомлень: 2907
- З нами з: 28.12.08
- Подякував: 917 раз.
- Подякували: 973 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:03
rusich написав:
Потому 1) ближайший год до выборов нужно использовать для выхода из акций, и 2) совершенно не стоит спешить залазить на КРН.
истину глаголишь, сын мой
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12412
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1660 раз.
- Подякували: 3308 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:45
Только эта тройка лидеров (если она действительно такая, в чем у меня определенные сомнения...) еще сто раз перетасуется до выборов.
-
Dimar
-
-
- Повідомлень: 844
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 408 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:45
Dimar написав:
Только эта тройка лидеров (если она действительно такая, в чем у меня определенные сомнения...) еще сто раз перетасуется до выборов.
Тройка то может и перетасуется, а суть - останется.
В борьбе обретёшь ты право своё.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1191
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:35
Dimar написав:
Только эта тройка лидеров (если она действительно такая, в чем у меня определенные сомнения...) еще сто раз перетасуется до выборов.
Да, тут вопрос не в персоналиях. Мы же понимаем, кто голосует за Юлю, вилы, Рабиновича и подобных клоунов. Про оппоблок молчу даже. Можно тешить себя всяким постепенным прогрессом и т.п, а плебс опять задает ориентир, куда будет двигаться страна с этим кодлом. Слово на букву Ж, да...
Это замкнутый круг.
Какие уж там акции...
-
Andrew2
-
-
- Повідомлень: 960
- З нами з: 30.06.15
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|69412
|
реклама
|