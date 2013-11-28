Ну, наконец то. Теперь рост с новыми силами (не хватало твоих позитивных новостей)...!
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:36
Ну, наконец то. Теперь рост с новыми силами (не хватало твоих позитивных новостей)...!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:06
Как приятно что обо мне помнят)))
Что нового вообще за месяц было?)
Живите своим умом!
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:33
На фоне тройки лидеров даже барыги от власти смотрятся не самым плохим вариантом
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:52
Andrew2
А ты думаешь это случайно плебсу по ушам барыгами-шмарыгами ездят непрерывно?
Типа Гонтарева (Порошенко), (Яценюк) курс гривны в три раза опустила...
даже на этом ресурсе такое пишут, чего уж про зомбоящик говорить.
Востаннє редагувалось komp в Пон 19 бер, 2018 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:54
Тройка лидеров означает полную капитуляцию майдана и восстановление контроля параши над Украиной.
Потому 1) ближайший год до выборов нужно использовать для выхода из акций, и 2) совершенно не стоит спешить залазить на КРН.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:03
истину глаголишь, сын мой
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:45
Только эта тройка лидеров (если она действительно такая, в чем у меня определенные сомнения...) еще сто раз перетасуется до выборов.
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:45
Тройка то может и перетасуется, а суть - останется.
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:35
Да, тут вопрос не в персоналиях. Мы же понимаем, кто голосует за Юлю, вилы, Рабиновича и подобных клоунов. Про оппоблок молчу даже. Можно тешить себя всяким постепенным прогрессом и т.п, а плебс опять задает ориентир, куда будет двигаться страна с этим кодлом. Слово на букву Ж, да...
Это замкнутый круг.
Какие уж там акции...
Додано: Пон 19 бер, 2018 22:31
Думаю ніякої карми немає! Більше того, Мені здається,що юля не переможе на президентських виборах,а на парламентських голоси розпорошаться-опо,самопоміч може не пройти,свобода пролітає,гриценкіляшкі також під питанням! Батьківщина сильно багато не набере! Якщо ще об' єднаються БПП+ НФ буде їх більшість в парламенті! Не настільки люди дурні,як їх малюють!Змінюються люди!
реклама
|