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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1899190019011902

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:12

  rusich написав:
  Andrew2 написав:
Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), далее по уровню поддержки идут Радикальная партия Олега Ляшко (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%)

На фоне тройки лидеров даже барыги от власти смотрятся не самым плохим вариантом :(

Тройка лидеров означает полную капитуляцию майдана и восстановление контроля параши над Украиной.
Потому 1) ближайший год до выборов нужно использовать для выхода из акций, и 2) совершенно не стоит спешить залазить на КРН.

я думаю что эта тройка не будет в лидерах, заказной опрос.
соотв. все остальное тоже вероятно не верно,
акции могли бы быть и подороже. жалко акций почти нет.
а недвижка возможно сидит на дне. аренда всей недвиги ОЧЕНЬ сильно выросла, с такой арендой цена вряд ли сильно упадет.
но форс мажоры конечно возможны, в Украине они регулярны.

дракоша кстати недвижку скупает а не акцульки ))
baffet
 
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