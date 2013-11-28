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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 1899190019011902 По повестке собрания Центрэнерго Идеи: портфель 1.9 5 47 1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию 60% 28 2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию 19% 9 3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию 0 0 4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию 19% 9 5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))" 2% 1 Всього голосів : 47 Додано: Пон 19 бер, 2018 23:12 rusich написав: Andrew2 написав: Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), далее по уровню поддержки идут Радикальная партия Олега Ляшко (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%)

На фоне тройки лидеров даже барыги от власти смотрятся не самым плохим вариантом На фоне тройки лидеров даже барыги от власти смотрятся не самым плохим вариантом

Тройка лидеров означает полную капитуляцию майдана и восстановление контроля параши над Украиной.

Потому 1) ближайший год до выборов нужно использовать для выхода из акций, и 2) совершенно не стоит спешить залазить на КРН. Тройка лидеров означает полную капитуляцию майдана и восстановление контроля параши над Украиной.Потому 1) ближайший год до выборов нужно использовать для выхода из акций, и 2) совершенно не стоит спешить залазить на КРН.

я думаю что эта тройка не будет в лидерах, заказной опрос.

соотв. все остальное тоже вероятно не верно,

акции могли бы быть и подороже. жалко акций почти нет.

а недвижка возможно сидит на дне. аренда всей недвиги ОЧЕНЬ сильно выросла, с такой арендой цена вряд ли сильно упадет.

но форс мажоры конечно возможны, в Украине они регулярны.



дракоша кстати недвижку скупает а не акцульки )) я думаю что эта тройка не будет в лидерах, заказной опрос.соотв. все остальное тоже вероятно не верно,акции могли бы быть и подороже. жалко акций почти нет.а недвижка возможно сидит на дне. аренда всей недвиги ОЧЕНЬ сильно выросла, с такой арендой цена вряд ли сильно упадет.но форс мажоры конечно возможны, в Украине они регулярны.дракоша кстати недвижку скупает а не акцульки )) baffet Повідомлень: 323 З нами з: 11.02.16 Подякував: 16 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1899190019011902 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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