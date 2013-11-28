rusich написав:
Тройка лидеров означает полную капитуляцию майдана и восстановление контроля параши над Украиной.
Потому 1) ближайший год до выборов нужно использовать для выхода из акций, и 2) совершенно не стоит спешить залазить на КРН.
я думаю что эта тройка не будет в лидерах, заказной опрос.
соотв. все остальное тоже вероятно не верно,
акции могли бы быть и подороже. жалко акций почти нет.
а недвижка возможно сидит на дне. аренда всей недвиги ОЧЕНЬ сильно выросла, с такой арендой цена вряд ли сильно упадет.
но форс мажоры конечно возможны, в Украине они регулярны.
дракоша кстати недвижку скупает а не акцульки ))