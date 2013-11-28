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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 бер, 2018 23:12
rusich написав: Andrew2 написав:
Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), далее по уровню поддержки идут Радикальная партия Олега Ляшко (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%)
На фоне тройки лидеров даже барыги от власти смотрятся не самым плохим вариантом
Тройка лидеров означает полную капитуляцию майдана и восстановление контроля параши над Украиной.
Потому 1) ближайший год до выборов нужно использовать для выхода из акций, и 2) совершенно не стоит спешить залазить на КРН.
я думаю что эта тройка не будет в лидерах, заказной опрос.
соотв. все остальное тоже вероятно не верно,
акции могли бы быть и подороже. жалко акций почти нет.
а недвижка возможно сидит на дне. аренда всей недвиги ОЧЕНЬ сильно выросла, с такой арендой цена вряд ли сильно упадет.
но форс мажоры конечно возможны, в Украине они регулярны.
дракоша кстати недвижку скупает а не акцульки ))
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Додано: Вів 20 бер, 2018 08:17
perehoziy написав: vladislavlvov написав:Andrew2
Карма может такая у страны? Территория без будущего..
Думаю ніякої карми немає! Більше того, Мені здається,що юля не переможе на президентських виборах,а на парламентських голоси розпорошаться-опо,самопоміч може не пройти,свобода пролітає,гриценкіляшкі також під питанням! Батьківщина сильно багато не набере! Якщо ще об' єднаються БПП+ НФ буде їх більшість в парламенті! Не настільки люди дурні,як їх малюють!Змінюються люди!
Поддерживаю, коса явно фальстарт сделала (или надеется на внеочередные). Еще год до президентских которые она, как пить дать, проиграет и мальованный рейтинг не поможет. А к концу 19-го будет БПП+НФ+хотельсь бы УДАР (в коалицию снова вилы возьмут, экономика будет расти ну и Олежка не пропустит возможности показать как он хорош у власти, тем более что все непопулярные реформы уже будут проведены)!!! И всё, вона працюе но ей как всегда не дают...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Вів 20 бер, 2018 09:27
baffet написав: rusich написав:
2) совершенно не стоит спешить залазить на КРН.
а недвижка возможно сидит на дне. аренда всей недвиги ОЧЕНЬ сильно выросла, с такой арендой цена вряд ли сильно упадет.
какая там интересно доходность? 6-7% годовых?
кроме того, какой смысл парковать бакс в бетон при растущем дефиците торгового баланса, что при отсутствии роста ВВП в среднесрочной перспективе вызовет неизбежную девальвацию гривны
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Додано: Вів 20 бер, 2018 10:10
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