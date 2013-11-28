Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), далее по уровню поддержки идут Радикальная партия Олега Ляшко (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%)
На фоне тройки лидеров даже барыги от власти смотрятся не самым плохим вариантом
Тройка лидеров означает полную капитуляцию майдана и восстановление контроля параши над Украиной. Потому 1) ближайший год до выборов нужно использовать для выхода из акций, и 2) совершенно не стоит спешить залазить на КРН.
я думаю что эта тройка не будет в лидерах, заказной опрос. соотв. все остальное тоже вероятно не верно, акции могли бы быть и подороже. жалко акций почти нет. а недвижка возможно сидит на дне. аренда всей недвиги ОЧЕНЬ сильно выросла, с такой арендой цена вряд ли сильно упадет. но форс мажоры конечно возможны, в Украине они регулярны.
vladislavlvov написав:Andrew2 Карма может такая у страны? Территория без будущего..
Думаю ніякої карми немає! Більше того, Мені здається,що юля не переможе на президентських виборах,а на парламентських голоси розпорошаться-опо,самопоміч може не пройти,свобода пролітає,гриценкіляшкі також під питанням! Батьківщина сильно багато не набере! Якщо ще об' єднаються БПП+ НФ буде їх більшість в парламенті! Не настільки люди дурні,як їх малюють!Змінюються люди!
Поддерживаю, коса явно фальстарт сделала (или надеется на внеочередные). Еще год до президентских которые она, как пить дать, проиграет и мальованный рейтинг не поможет. А к концу 19-го будет БПП+НФ+хотельсь бы УДАР (в коалицию снова вилы возьмут, экономика будет расти ну и Олежка не пропустит возможности показать как он хорош у власти, тем более что все непопулярные реформы уже будут проведены)!!! И всё, вона працюе но ей как всегда не дают...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
«Ми раді знову мати змогу виплатити дивіденди та пропонуємо їх у розмірі 62% на акцію за 2017 рік. Ми маємо на меті досягнення коефіцієнту виплати від 20 до 50%», — додав Штробль. «У нас також є багато планів на поточний рік. Ми прагнемо зростання в окремих країнах та продовження діджитал-трансформації РБІ. Минулого року ми запустили Elevator Lab, найбільший фінтех-акселератор у регіоні ЦСЄ. У травні ми розпочнемо другий етап», -зазначив Штробль.
lrs7719 написав:https://www.aval.ua/press/news/?id=63411 «Ми раді знову мати змогу виплатити дивіденди та пропонуємо їх у розмірі 62% на акцію за 2017 рік. Ми маємо на меті досягнення коефіцієнту виплати від 20 до 50%», — додав Штробль.
этих горе-переводчиков иногда хочется по стенке размазать за такое творчество...
Therefore, it will be proposed that the Annual General Meeting approve a dividend of EUR 0.62 per share. This would correspond to a maximum dividend payout of EUR 204 million and a payout ratio of 18 per cent.
“We are pleased to be able to pay dividends again and propose a dividend of 62 cents per share for 2017. We aim to achieve a payout ratio of between 20 and 50 per cent,” Strobl said.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides) "Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
lrs7719 написав:https://www.aval.ua/press/news/?id=63411 «Ми раді знову мати змогу виплатити дивіденди та пропонуємо їх у розмірі 62% на акцію за 2017 рік. Ми маємо на меті досягнення коефіцієнту виплати від 20 до 50%», — додав Штробль.
этих горе-переводчиков иногда хочется по стенке размазать за такое творчество...
Therefore, it will be proposed that the Annual General Meeting approve a dividend of EUR 0.62 per share. This would correspond to a maximum dividend payout of EUR 204 million and a payout ratio of 18 per cent.
“We are pleased to be able to pay dividends again and propose a dividend of 62 cents per share for 2017. We aim to achieve a payout ratio of between 20 and 50 per cent,” Strobl said.
Что характерно - взято ж офсайта Аваля а не с ньюсов Причём в первом абзаце - правильно, а дальше - лажанули. Ну бывает перепутали центы с процентами. Там дальше интересно другое: как они собираются дальше наращивать "20 and 50 per cent" при текущих 18%?
lrs7719 написав: Что характерно - взято ж офсайта Аваля а не с ньюсов Причём в первом абзаце - правильно, а дальше - лажанули. Ну бывает перепутали центы с процентами. Там дальше интересно другое: как они собираются дальше наращивать "20 and 50 per cent" при текущих 18%?
Они в дальнейшем планируют направлять на выплату дивидендов от 20 до 50% чистой прибыли, а не доходность на акцию 20-50%. По итогам 2017 распределили 18%
Based on this target, we intend to distribute between 20 and 50 per cent (dividend payout ratio) of the consolidated profit 1-12/2017 Earnings per share in EUR 3.34 Dividend per share in EUR 0.62