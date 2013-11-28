DNEN 2017 прибыль +979,2 млн.грн. (2016: +2284,4 млн.грн.)
Без дивидендов.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:26
DNEN 2017 прибыль +979,2 млн.грн. (2016: +2284,4 млн.грн.)
Без дивидендов.
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:08
ZAEN 2017 убыток 1179,6 млн.грн. (2016: -296,7 млн.грн.)
Без дивидендов.
Роттердам+ наверное оседает на ООО ДТЭК Трейдинг.
На Павлоградугле прибыль около 600 млн.грн.
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