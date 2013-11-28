DNEN 2017 прибыль +979,2 млн.грн. (2016: +2284,4 млн.грн.)
Без дивидендов.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:26
DNEN 2017 прибыль +979,2 млн.грн. (2016: +2284,4 млн.грн.)
Без дивидендов.
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:08
ZAEN 2017 убыток 1179,6 млн.грн. (2016: -296,7 млн.грн.)
Без дивидендов.
Роттердам+ наверное оседает на ООО ДТЭК Трейдинг.
На Павлоградугле прибыль около 600 млн.грн.
Додано: Сер 21 бер, 2018 08:32
Французский банк принудительно выкупит акции банка Креди Агриколь
https://news.finance.ua/ru/news/-/42291 ... di-agrikol
Кажется я уже морально готов к тому что следующий НГ буду встречать без бабы вали...(
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Сер 21 бер, 2018 08:47
Investor_33
Прикольно будет, если решат прибыль временно не распределять.
Додано: Сер 21 бер, 2018 08:52
St/2
Не, не прикольно..)
Как обоснуют? Отожмём 1% а там и распределим?)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:06
А как обосновал УкрСиб, Кредиагреколь или Кредобанк?
Все банки прибыльны в 2017 году и все сделали сквиз до собрания акционеров и распределения прибыли.
По поводу аргумента, Авалью надо срочно репатриировать прибыли в Австрию, так он не играет. Есть ограничение НБУ, 7 млн дол в месяц. Они еще за 2016 все не вывели.
Так что СА аваль может провести и в августе или октябре. И даже если в апреле, могут прибыль на дивы не пускать.
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:15
St/2
Посмотрим, что там гадать. Средняя уже около 31 коп, время покажет.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:22
Investor_33
Для тех кто купил по 6-15 коп, понятно, что дергаться не надо.
Но в правлении Аваля есть уважаемые дядьки, которые решение о сквизе узнают немного раньше. Потому вполне могут укатать среднюю и на 25.
Единственная надежда, что сквиз будет сразу после дивов. И все Уважаемые миноры и к ним примкнувшие получат бонус за хорошую работу.
Но в любом случае сейчас закат рынка акций в том виде который мы знаем.
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:38
какой слог
еще пару лет и из недр форума выйдут в мир новые Толкиены и Дж.Мартины
зы. действительно закат. у меня давно ощущение, что этот год последний.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:46
Yuri_T
Go West, this is what we're gonna do, Go West!
Востаннє редагувалось St/2 в Сер 21 бер, 2018 09:47, всього редагувалось 1 раз.
реклама
|