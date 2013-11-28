Додано: Сер 21 бер, 2018 08:52

St/2

Не, не прикольно..)

Как обоснуют? Отожмём 1% а там и распределим?)

St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."