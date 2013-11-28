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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1901190219031904>

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:26

DNEN 2017 прибыль +979,2 млн.грн. (2016: +2284,4 млн.грн.)
Без дивидендов.
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:08

ZAEN 2017 убыток 1179,6 млн.грн. (2016: -296,7 млн.грн.)
Без дивидендов.

Роттердам+ наверное оседает на ООО ДТЭК Трейдинг.

На Павлоградугле прибыль около 600 млн.грн.
sansey
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 08:32

Французский банк принудительно выкупит акции банка Креди Агриколь
https://news.finance.ua/ru/news/-/42291 ... di-agrikol
Кажется я уже морально готов к тому что следующий НГ буду встречать без бабы вали...(
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 08:47

Investor_33
Прикольно будет, если решат прибыль временно не распределять.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 08:52

St/2
Не, не прикольно..)
Как обоснуют? Отожмём 1% а там и распределим?)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:06

  Investor_33 написав:St/2
Не, не прикольно..)
Как обоснуют? Отожмём 1% а там и распределим?)

А как обосновал УкрСиб, Кредиагреколь или Кредобанк?
Все банки прибыльны в 2017 году и все сделали сквиз до собрания акционеров и распределения прибыли.
По поводу аргумента, Авалью надо срочно репатриировать прибыли в Австрию, так он не играет. Есть ограничение НБУ, 7 млн дол в месяц. Они еще за 2016 все не вывели.
Так что СА аваль может провести и в августе или октябре. И даже если в апреле, могут прибыль на дивы не пускать.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:15

St/2
Посмотрим, что там гадать. Средняя уже около 31 коп, время покажет.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:22

Investor_33
Для тех кто купил по 6-15 коп, понятно, что дергаться не надо.
Но в правлении Аваля есть уважаемые дядьки, которые решение о сквизе узнают немного раньше. Потому вполне могут укатать среднюю и на 25.
Единственная надежда, что сквиз будет сразу после дивов. И все Уважаемые миноры и к ним примкнувшие получат бонус за хорошую работу.
Но в любом случае сейчас закат рынка акций в том виде который мы знаем.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:38

  St/2 написав:Но в любом случае сейчас закат рынка акций в том виде который мы знаем.

какой слог :D
еще пару лет и из недр форума выйдут в мир новые Толкиены и Дж.Мартины :mrgreen: :mrgreen:

зы. действительно закат. у меня давно ощущение, что этот год последний.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:46

Yuri_T
Go West, this is what we're gonna do, Go West!
Востаннє редагувалось St/2 в Сер 21 бер, 2018 09:47, всього редагувалось 1 раз.
St/2
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