Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Идеи: портфель Идеи: портфель + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 1901190219031904 По повестке собрания Центрэнерго Идеи: портфель 1.9 5 47 1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию 60% 28 2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию 19% 9 3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию 0 0 4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию 19% 9 5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))" 2% 1 Всього голосів : 47 Додано: Сер 21 бер, 2018 09:47 St/2 написав: Investor_33

Для тех кто купил по 6-15 коп, понятно, что дергаться не надо.

Но в правлении Аваля есть уважаемые дядьки, которые решение о сквизе узнают немного раньше. Потому вполне могут укатать среднюю и на 25.

Единственная надежда, что сквиз будет сразу после дивов. И все Уважаемые миноры и к ним примкнувшие получат бонус за хорошую работу.

Но в любом случае сейчас закат рынка акций в том виде который мы знаем. Для тех кто купил по 6-15 коп, понятно, что дергаться не надо.Но в правлении Аваля есть уважаемые дядьки, которые решение о сквизе узнают немного раньше. Потому вполне могут укатать среднюю и на 25.Единственная надежда, что сквиз будет сразу после дивов. И все Уважаемые миноры и к ним примкнувшие получат бонус за хорошую работу.Но в любом случае сейчас закат рынка акций в том виде который мы знаем.

1. Какая разница в тех кто заходил по 6-15 и тех что 20-30? Для всех просдака с 33 до условных 25 будет давать просадку в 8 коп.

2. Думаю что уважаемые дядьки с аваля уже знают о возможном "сквизе" (или решении о том что его не будет) и потому цена именно 33 а не 25.

3. У этих дядек пакеты акций поинтереснее наших и в том самом бонусе они еще более заинтересованы...

Ладно, что там гадать, до 27-го должно быть объявление по ОСА. 1. Какая разница в тех кто заходил по 6-15 и тех что 20-30? Для всех просдака с 33 до условных 25 будет давать просадку в 8 коп.2. Думаю что уважаемые дядьки с аваля уже знают о возможном "сквизе" (или решении о том что его не будет) и потому цена именно 33 а не 25.3. У этих дядек пакеты акций поинтереснее наших и в том самом бонусе они еще более заинтересованы...Ладно, что там гадать, до 27-го должно быть объявление по ОСА. St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430." Investor_33 Повідомлень: 333 З нами з: 16.05.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 бер, 2018 10:05 St/2 написав: Investor_33 написав: St/2

Не, не прикольно..)

Как обоснуют? Отожмём 1% а там и распределим?) Не, не прикольно..)Как обоснуют? Отожмём 1% а там и распределим?)

А как обосновал УкрСиб, Кредиагреколь или Кредобанк?

Все банки прибыльны в 2017 году и все сделали сквиз до собрания акционеров и распределения прибыли.

По поводу аргумента, Авалью надо срочно репатриировать прибыли в Австрию, так он не играет. Есть ограничение НБУ, 7 млн дол в месяц. Они еще за 2016 все не вывели.

Так что СА аваль может провести и в августе или октябре. И даже если в апреле, могут прибыль на дивы не пускать. А как обосновал УкрСиб, Кредиагреколь или Кредобанк?Все банки прибыльны в 2017 году и все сделали сквиз до собрания акционеров и распределения прибыли.По поводу аргумента, Авалью надо срочно репатриировать прибыли в Австрию, так он не играет. Есть ограничение НБУ, 7 млн дол в месяц. Они еще за 2016 все не вывели.Так что СА аваль может провести и в августе или октябре. И даже если в апреле, могут прибыль на дивы не пускать.



Ну смысл дискутировать?

1. Дивы по авалю - будут. Как БАВЛ выведет деньги - то не наша печаль. Выведет. То не бином Ньютона. Сквиз? Возможно.

2. МВФ - уже. До конца года сдохнуть не дадут.

3. Курс будет ниже 25. Нерезы о себе бдят.

4. Доходность по ОВДП - пробьёт 20, так как ставка до лета будет около 18-19%

5. Рынка нет, не было и не будет.

6. Какой там "гоу вест"? Что б опять плакаться о потерянном времени? Выход летом в Кеш и точка. Ну смысл дискутировать?1. Дивы по авалю - будут. Как БАВЛ выведет деньги - то не наша печаль. Выведет. То не бином Ньютона. Сквиз? Возможно.2. МВФ - уже. До конца года сдохнуть не дадут.3. Курс будет ниже 25. Нерезы о себе бдят.4. Доходность по ОВДП - пробьёт 20, так как ставка до лета будет около 18-19%5. Рынка нет, не было и не будет.6. Какой там "гоу вест"? Что б опять плакаться о потерянном времени? Выход летом в Кеш и точка. В борьбе обретёшь ты право своё. lrs7719

Повідомлень: 1194 З нами з: 13.07.16 Подякував: 154 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1901190219031904 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15 , 16 , 17

St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47 166 69430

4884707 Нед 31 гру, 2017 11:59 реклама