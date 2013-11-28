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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:47
St/2 написав:Investor_33
Для тех кто купил по 6-15 коп, понятно, что дергаться не надо.
Но в правлении Аваля есть уважаемые дядьки, которые решение о сквизе узнают немного раньше. Потому вполне могут укатать среднюю и на 25.
Единственная надежда, что сквиз будет сразу после дивов. И все Уважаемые миноры и к ним примкнувшие получат бонус за хорошую работу.
Но в любом случае сейчас закат рынка акций в том виде который мы знаем.
1. Какая разница в тех кто заходил по 6-15 и тех что 20-30? Для всех просдака с 33 до условных 25 будет давать просадку в 8 коп.
2. Думаю что уважаемые дядьки с аваля уже знают о возможном "сквизе" (или решении о том что его не будет) и потому цена именно 33 а не 25.
3. У этих дядек пакеты акций поинтереснее наших и в том самом бонусе они еще более заинтересованы...
Ладно, что там гадать, до 27-го должно быть объявление по ОСА.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Сер 21 бер, 2018 10:05
St/2 написав: Investor_33 написав:St/2
Не, не прикольно..)
Как обоснуют? Отожмём 1% а там и распределим?)
А как обосновал УкрСиб, Кредиагреколь или Кредобанк?
Все банки прибыльны в 2017 году и все сделали сквиз до собрания акционеров и распределения прибыли.
По поводу аргумента, Авалью надо срочно репатриировать прибыли в Австрию, так он не играет. Есть ограничение НБУ, 7 млн дол в месяц. Они еще за 2016 все не вывели.
Так что СА аваль может провести и в августе или октябре. И даже если в апреле, могут прибыль на дивы не пускать.
Ну смысл дискутировать?
1. Дивы по авалю - будут. Как БАВЛ выведет деньги - то не наша печаль. Выведет. То не бином Ньютона. Сквиз? Возможно.
2. МВФ - уже. До конца года сдохнуть не дадут.
3. Курс будет ниже 25. Нерезы о себе бдят.
4. Доходность по ОВДП - пробьёт 20, так как ставка до лета будет около 18-19%
5. Рынка нет, не было и не будет.
6. Какой там "гоу вест"? Что б опять плакаться о потерянном времени? Выход летом в Кеш и точка.
В борьбе обретёшь ты право своё.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 10:21
ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая обл.), входящее в группу "Метинвест", объявило о цене выкупа акций в рамках процедуры принудительного выкупа акций (squeeze-out).
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), цена одной акции "Азовстали" номиналом 0,25 грн определена на уровне 0,564 грн.
Так будет не всегда ©
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ChuLock
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Додано: Сер 21 бер, 2018 10:43
Мотор Сич (мясорубка с рыбколхозами) за 2017 прибыль 3,1 млрд.грн. (2016: 2,04 млрд.грн.)
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sansey
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Додано: Сер 21 бер, 2018 10:51
А дивидендов опять по 15 грн заплатят. В МСИЧ не имеет значения размер прибыли(
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Serhiy_Y
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Додано: Сер 21 бер, 2018 11:03
Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине в 2017 году увеличила чистую прибыль на 108% – до $394 млн.
Согласно годовому отчету, опубликованному на Лондонской фондовой бирже в среду, в прошлом году компания увеличила выручку на 21% – до $1,197 млрд, ее EBITDA выросла на 47% – до $551 млн.
При этом маржа EBITDA увеличилась на 8 п.п. - до 46% с 38%. Формально дивиденды на 1 акцию возросли в 2,5 раза - до 16,5 центов $/акция с 6,6 центов $/акция. Компания предлагает финальные дивиденды за 2017 год на уровне3,3 цента за одну простую акцию (на уровне 2016 года) и 6,6 цента за специальную акцию (вдвое увеличить по сравнению с предыдущим годом).
ЦІКАВО,якщо буде сквіз-скільки оцінять ПГОК.
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perehoziy
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