St/2 написав:Investor_33 Для тех кто купил по 6-15 коп, понятно, что дергаться не надо. Но в правлении Аваля есть уважаемые дядьки, которые решение о сквизе узнают немного раньше. Потому вполне могут укатать среднюю и на 25. Единственная надежда, что сквиз будет сразу после дивов. И все Уважаемые миноры и к ним примкнувшие получат бонус за хорошую работу. Но в любом случае сейчас закат рынка акций в том виде который мы знаем.
1. Какая разница в тех кто заходил по 6-15 и тех что 20-30? Для всех просдака с 33 до условных 25 будет давать просадку в 8 коп. 2. Думаю что уважаемые дядьки с аваля уже знают о возможном "сквизе" (или решении о том что его не будет) и потому цена именно 33 а не 25. 3. У этих дядек пакеты акций поинтереснее наших и в том самом бонусе они еще более заинтересованы... Ладно, что там гадать, до 27-го должно быть объявление по ОСА.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33 написав:St/2 Не, не прикольно..) Как обоснуют? Отожмём 1% а там и распределим?)
А как обосновал УкрСиб, Кредиагреколь или Кредобанк? Все банки прибыльны в 2017 году и все сделали сквиз до собрания акционеров и распределения прибыли. По поводу аргумента, Авалью надо срочно репатриировать прибыли в Австрию, так он не играет. Есть ограничение НБУ, 7 млн дол в месяц. Они еще за 2016 все не вывели. Так что СА аваль может провести и в августе или октябре. И даже если в апреле, могут прибыль на дивы не пускать.
Ну смысл дискутировать? 1. Дивы по авалю - будут. Как БАВЛ выведет деньги - то не наша печаль. Выведет. То не бином Ньютона. Сквиз? Возможно. 2. МВФ - уже. До конца года сдохнуть не дадут. 3. Курс будет ниже 25. Нерезы о себе бдят. 4. Доходность по ОВДП - пробьёт 20, так как ставка до лета будет около 18-19% 5. Рынка нет, не было и не будет. 6. Какой там "гоу вест"? Что б опять плакаться о потерянном времени? Выход летом в Кеш и точка.
ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая обл.), входящее в группу "Метинвест", объявило о цене выкупа акций в рамках процедуры принудительного выкупа акций (squeeze-out).
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), цена одной акции "Азовстали" номиналом 0,25 грн определена на уровне 0,564 грн.
lrs7719 написав:1. Дивы по авалю - будут. Как БАВЛ выведет деньги - то не наша печаль. Выведет. То не бином Ньютона. Сквиз? Возможно. 2. МВФ - уже. До конца года сдохнуть не дадут. 3. Курс будет ниже 25. Нерезы о себе бдят. 4. Доходность по ОВДП - пробьёт 20, так как ставка до лета будет около 18-19% 5. Рынка нет, не было и не будет. 6. Какой там "гоу вест"? Что б опять плакаться о потерянном времени? Выход летом в Кеш и точка.
Давайте тогда поиграем в экзотик опшен трейдинг. 1. Готов купить пут опцион на акции аваля со страйком 30коп за 0,01 коп. Исполнение в день среза под дивы или 1.12.2017 (что наступит раньше). Лот 1М акций. 2.3. Готов купить кол опцион на фьючерс в 1к дол со страйком 28 грн/дол за 1 грн. Исполнение на 1.12.2017. Лот 100к дол. 4. Вот тут торговать не о чем, ставка и дальше пойдет вверх. 5. Согласен частично, рынок будет. 6. Это нормальная реакция, на что-то новое. Но хроническое отрицание это уже патология, требующая коррекции специалистом. (Портфель SPY+TLT не имеет убыточных готов уже 100 лет).
St/2 написав: Давайте тогда поиграем в экзотик опшен трейдинг. 1. Готов купить пут опцион на акции аваля со страйком 30коп за 0,01 коп. Исполнение в день среза под дивы или 1.12.2017 (что наступит раньше). Лот 1М акций. 2.3. Готов купить кол опцион на фьючерс в 1к дол со страйком 28 грн/дол за 1 грн. Исполнение на 1.12.2017. Лот 100к дол. 4. Вот тут торговать не о чем, ставка и дальше пойдет вверх. 5. Согласен частично, рынок будет. 6. Это нормальная реакция, на что-то новое. Но хроническое отрицание это уже патология, требующая коррекции специалистом. (Портфель SPY+TLT не имеет убыточных готов уже 100 лет).
Нуу по первому - сходу це ж не базар-вокзал Что в день среза будет движ вниз, а до конца года будет невесть что
По второму - тем паче - я за лето говорил (точнее даже до начала июля). Хотя да, каюсь, - не уточнил. Летом жду в районе, а точнее ниже 25. Но и при 26 плакать конечно не буду.
По последнему пункту - это не отрицание. Очень высока вероятность, когда этот год последний, когда без проблем можно занимать инвестированием (в первую очередь - закордон) "на теренах". Но то таке.
Для себя всё решил ещё в декабре. Последние соц.исследования просто подтверждают выводы...