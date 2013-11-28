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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:47

  St/2 написав:Investor_33
Для тех кто купил по 6-15 коп, понятно, что дергаться не надо.
Но в правлении Аваля есть уважаемые дядьки, которые решение о сквизе узнают немного раньше. Потому вполне могут укатать среднюю и на 25.
Единственная надежда, что сквиз будет сразу после дивов. И все Уважаемые миноры и к ним примкнувшие получат бонус за хорошую работу.
Но в любом случае сейчас закат рынка акций в том виде который мы знаем.

1. Какая разница в тех кто заходил по 6-15 и тех что 20-30? Для всех просдака с 33 до условных 25 будет давать просадку в 8 коп.
2. Думаю что уважаемые дядьки с аваля уже знают о возможном "сквизе" (или решении о том что его не будет) и потому цена именно 33 а не 25.
3. У этих дядек пакеты акций поинтереснее наших и в том самом бонусе они еще более заинтересованы...
Ладно, что там гадать, до 27-го должно быть объявление по ОСА.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:05

  St/2 написав:
  Investor_33 написав:St/2
Не, не прикольно..)
Как обоснуют? Отожмём 1% а там и распределим?)

А как обосновал УкрСиб, Кредиагреколь или Кредобанк?
Все банки прибыльны в 2017 году и все сделали сквиз до собрания акционеров и распределения прибыли.
По поводу аргумента, Авалью надо срочно репатриировать прибыли в Австрию, так он не играет. Есть ограничение НБУ, 7 млн дол в месяц. Они еще за 2016 все не вывели.
Так что СА аваль может провести и в августе или октябре. И даже если в апреле, могут прибыль на дивы не пускать.


Ну смысл дискутировать?
1. Дивы по авалю - будут. Как БАВЛ выведет деньги - то не наша печаль. Выведет. То не бином Ньютона. Сквиз? Возможно.
2. МВФ - уже. До конца года сдохнуть не дадут.
3. Курс будет ниже 25. Нерезы о себе бдят.
4. Доходность по ОВДП - пробьёт 20, так как ставка до лета будет около 18-19%
5. Рынка нет, не было и не будет.
6. Какой там "гоу вест"? Что б опять плакаться о потерянном времени? Выход летом в Кеш и точка.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:21

Re: Идеи: портфель

ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая обл.), входящее в группу "Метинвест", объявило о цене выкупа акций в рамках процедуры принудительного выкупа акций (squeeze-out).

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), цена одной акции "Азовстали" номиналом 0,25 грн определена на уровне 0,564 грн.
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:43

MSICH

Мотор Сич (мясорубка с рыбколхозами) за 2017 прибыль 3,1 млрд.грн. (2016: 2,04 млрд.грн.)
sansey
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:51

А дивидендов опять по 15 грн заплатят. В МСИЧ не имеет значения размер прибыли(
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:55

  lrs7719 написав:1. Дивы по авалю - будут. Как БАВЛ выведет деньги - то не наша печаль. Выведет. То не бином Ньютона. Сквиз? Возможно.
2. МВФ - уже. До конца года сдохнуть не дадут.
3. Курс будет ниже 25. Нерезы о себе бдят.
4. Доходность по ОВДП - пробьёт 20, так как ставка до лета будет около 18-19%
5. Рынка нет, не было и не будет.
6. Какой там "гоу вест"? Что б опять плакаться о потерянном времени? Выход летом в Кеш и точка.


Давайте тогда поиграем в экзотик опшен трейдинг.
1. Готов купить пут опцион на акции аваля со страйком 30коп за 0,01 коп. Исполнение в день среза под дивы или 1.12.2017 (что наступит раньше). Лот 1М акций.
2.3. Готов купить кол опцион на фьючерс в 1к дол со страйком 28 грн/дол за 1 грн. Исполнение на 1.12.2017. Лот 100к дол.
4. Вот тут торговать не о чем, ставка и дальше пойдет вверх.
5. Согласен частично, рынок будет.
6. Это нормальная реакция, на что-то новое. Но хроническое отрицание это уже патология, требующая коррекции специалистом. (Портфель SPY+TLT не имеет убыточных готов уже 100 лет).
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:10

  St/2 написав:
Давайте тогда поиграем в экзотик опшен трейдинг.
1. Готов купить пут опцион на акции аваля со страйком 30коп за 0,01 коп. Исполнение в день среза под дивы или 1.12.2017 (что наступит раньше). Лот 1М акций.
2.3. Готов купить кол опцион на фьючерс в 1к дол со страйком 28 грн/дол за 1 грн. Исполнение на 1.12.2017. Лот 100к дол.
4. Вот тут торговать не о чем, ставка и дальше пойдет вверх.
5. Согласен частично, рынок будет.
6. Это нормальная реакция, на что-то новое. Но хроническое отрицание это уже патология, требующая коррекции специалистом. (Портфель SPY+TLT не имеет убыточных готов уже 100 лет).


Нуу по первому - сходу це ж не базар-вокзал :D Что в день среза будет движ вниз, а до конца года будет невесть что :?

По второму - тем паче - я за лето говорил (точнее даже до начала июля). Хотя да, каюсь, - не уточнил. Летом жду в районе, а точнее ниже 25. Но и при 26 плакать конечно не буду.

По последнему пункту - это не отрицание. Очень высока вероятность, когда этот год последний, когда без проблем можно занимать инвестированием (в первую очередь - закордон) "на теренах". Но то таке.

Для себя всё решил ещё в декабре. Последние соц.исследования просто подтверждают выводы... :?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:18

Сумасшедшая моторка :shock:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:36

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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:41

Гарри

http://www.ux.ua/a9011

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zzzzzz
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