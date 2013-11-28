Додано: Сер 21 бер, 2018 10:21

ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая обл.), входящее в группу "Метинвест", объявило о цене выкупа акций в рамках процедуры принудительного выкупа акций (squeeze-out).



Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), цена одной акции "Азовстали" номиналом 0,25 грн определена на уровне 0,564 грн.

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