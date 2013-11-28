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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:43

zzzzzz
Интересно кто стал счастливым обладателем пакета?
Гарри
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:43

  St/2 написав:Investor_33
Прикольно будет, если решат прибыль временно не распределять.

т.е. в аваль не входил на уровне 29-30? все идеи остались на уровне разговоров?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:48

  lrs7719 написав:
  St/2 написав:
Давайте тогда поиграем в экзотик опшен трейдинг.
1. Готов купить пут опцион на акции аваля со страйком 30коп за 0,01 коп. Исполнение в день среза под дивы или 1.12.2017 (что наступит раньше). Лот 1М акций.

в день среза будет движ вниз,

Ниже 0,31 не будет. А дальше с каждым днем только выше.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:53

Все привет...Кто в курсе, по dnon есть цена выкупа?
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:02

  Аспирант1 написав:Все привет...Кто в курсе, по dnon есть цена выкупа?


Аспирант, какого выкупа :?:
Что куришь :?: :shock:

Давай я у тебя выкуплю ДНОН)))
sansey
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:19

удалось мне на конфе дрегона пообщаться с Лавренчуком, поэтому есть кое какая инфа

1. Сквиза не будет и не планируется. От слова "вообще".
2. Зарабатывать планируют и будут. Пессимистический прогноз 22% в год рост прибыли г/г.
Оптимистического сценария нет)
3. МВФ нас не бросит
4. Ставка повышаться будет

вроде все
Жук
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:46

sansey по чем берешь?)
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:01

  rusich написав:Ниже 0,31 не будет. А дальше с каждым днем только выше.

Тоже есть желание продать путы. Я куплю. 100 грн на 1М акций со страйком 31.
St/2
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