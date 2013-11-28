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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:43
zzzzzz
Интересно кто стал счастливым обладателем пакета?
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Гарри
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Додано: Сер 21 бер, 2018 12:43
St/2 написав:Investor_33
Прикольно будет, если решат прибыль временно не распределять.
т.е. в аваль не входил на уровне 29-30? все идеи остались на уровне разговоров?
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"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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Додано: Сер 21 бер, 2018 12:48
lrs7719 написав: St/2 написав:
Давайте тогда поиграем в экзотик опшен трейдинг.
1. Готов купить пут опцион на акции аваля со страйком 30коп за 0,01 коп. Исполнение в день среза под дивы или 1.12.2017 (что наступит раньше). Лот 1М акций.
в день среза будет движ вниз,
Ниже 0,31 не будет. А дальше с каждым днем только выше.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
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rusich
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Додано: Сер 21 бер, 2018 12:53
Все привет...Кто в курсе, по dnon есть цена выкупа?
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Аспирант1
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Додано: Сер 21 бер, 2018 13:02
Аспирант1 написав:
Все привет...Кто в курсе, по dnon есть цена выкупа?
Аспирант, какого выкупа
Что куришь
Давай я у тебя выкуплю ДНОН)))
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sansey
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Додано: Сер 21 бер, 2018 13:19
удалось мне на конфе дрегона пообщаться с Лавренчуком, поэтому есть кое какая инфа
1. Сквиза не будет и не планируется. От слова "вообще".
2. Зарабатывать планируют и будут. Пессимистический прогноз 22% в год рост прибыли г/г.
Оптимистического сценария нет)
3. МВФ нас не бросит
4. Ставка повышаться будет
вроде все
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Жук
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Додано: Сер 21 бер, 2018 13:46
sansey по чем берешь?)
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Аспирант1
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:01
rusich написав:
Ниже 0,31 не будет. А дальше с каждым днем только выше.
Тоже есть желание продать путы. Я куплю. 100 грн на 1М акций со страйком 31.
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St/2
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