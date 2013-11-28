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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:07
В м"ясоробці віддали ті 20 акцій назад, ще й дешевше.
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Філ
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Додано: Сер 21 бер, 2018 17:19
gmm написав:Жук
Чем больше таких постов от новосозданных ников.
Тем больше желание продать Аваль...
вас кто то держит? сливайте...
или просто начните думать своей головой
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Жук
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Додано: Сер 21 бер, 2018 17:27
Жук
Спасибо за "дельный совет".
До этого считал, что в голову можно только кушать...
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gmm
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Додано: Сер 21 бер, 2018 17:29
gmm
Еще можно шапку на ней носить
Живите своим умом!
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