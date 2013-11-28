St/2 написав:Почему мы готовы стабильно продаваться за одну монету.
Задача эта — «о пяти пиратах» — общеизвестна.
Кому интересны подобные задачки полезно будет прочитать книгу "Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать" Автор:Ричард Талер
В традиционной классической экономике за аксиому принято, что люди действуют рационально. Считается что отклонения от рационального поведения в ту и ли другую сторону +/- в сумме дают 0 и в расчетах не учитываются
В действительности отклонения от рационального поведения не всегда уравновешивают друг друга. В некоторых ситуация большинство поступает нерационально в одном направлении, в результате прогнозы традиционалов не опрадыватся. Поведенческая экономика выявляет такие аномалии, изучает их, систематизирует и использует, в том числе на фондовом рынке, в тоговых сетях для облапошивания клиентов
Камикадзе В условиях страха и стресса работаем лимбическая система, которая часто делает иррациональные выводы. Именно к этому фреймят людей маркетологи (товар заканчивается, скидка временная, нет Путина - нет России ).
Но когда есть время и все спокойно, работает рациональный нео-кортекс и там с выводами все в порядке.
Потому, если решение вопроса не ждет до завтра, то его и сегодня не нужно решать. Скорее всего решение буде ошибочным.