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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1904190519061907

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:45

  St/2 написав:Почему мы готовы стабильно продаваться за одну монету.
Задача эта — «о пяти пиратах» — общеизвестна.


Кому интересны подобные задачки полезно будет прочитать книгу "Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать" Автор:Ричард Талер

В традиционной классической экономике за аксиому принято, что люди действуют рационально. Считается что отклонения от рационального поведения в ту и ли другую сторону +/- в сумме дают 0 и в расчетах не учитываются

В действительности отклонения от рационального поведения не всегда уравновешивают друг друга. В некоторых ситуация большинство поступает нерационально в одном направлении, в результате прогнозы традиционалов не опрадыватся. Поведенческая экономика выявляет такие аномалии, изучает их, систематизирует и использует, в том числе на фондовом рынке, в тоговых сетях для облапошивания клиентов
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:10

кто-то запрыгивает в последний вагон, в котором лежит $1,8 млн.
любопытно.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72760950
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:14

Re: Идеи: портфель

  Investor_33 написав:Ну-ну)) И много продали центра/купили УНАФ?


нафти трохи прогнали
myko
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:15

Камикадзе
В условиях страха и стресса работаем лимбическая система, которая часто делает иррациональные выводы. Именно к этому фреймят людей маркетологи (товар заканчивается, скидка временная, нет Путина - нет России ;) ).

Но когда есть время и все спокойно, работает рациональный нео-кортекс и там с выводами все в порядке.

Потому, если решение вопроса не ждет до завтра, то его и сегодня не нужно решать. Скорее всего решение буде ошибочным.
St/2
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