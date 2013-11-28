St/2 написав:Почему мы готовы стабильно продаваться за одну монету.
Задача эта — «о пяти пиратах» — общеизвестна.
Кому интересны подобные задачки полезно будет прочитать книгу "Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать" Автор:Ричард Талер
В традиционной классической экономике за аксиому принято, что люди действуют рационально. Считается что отклонения от рационального поведения в ту и ли другую сторону +/- в сумме дают 0 и в расчетах не учитываются
В действительности отклонения от рационального поведения не всегда уравновешивают друг друга. В некоторых ситуация большинство поступает нерационально в одном направлении, в результате прогнозы традиционалов не опрадыватся. Поведенческая экономика выявляет такие аномалии, изучает их, систематизирует и использует, в том числе на фондовом рынке, в тоговых сетях для облапошивания клиентов
Камикадзе В условиях страха и стресса работаем лимбическая система, которая часто делает иррациональные выводы. Именно к этому фреймят людей маркетологи (товар заканчивается, скидка временная, нет Путина - нет России ).
Но когда есть время и все спокойно, работает рациональный нео-кортекс и там с выводами все в порядке.
Потому, если решение вопроса не ждет до завтра, то его и сегодня не нужно решать. Скорее всего решение буде ошибочным.
St/2 На эту тему очень рекомендую книгу Канемана "Думай медленно, решай быстро". Он там называет для простоты центры принятия решений в мозге Системой 1 и Системой 2. Первая работает на автомате, принимает спонтанные решения, ленива, крайне подвержена контексту, вероятность ошибок крайне высока. Система 2 - это аналитическое "вдумчивое" мышление, на которое нужно затратить усилия. Книга основано на огромном опыте Канемана и сотнях исследований по ошибкам мышления. Одна из задач, которую наверное знают очень многие. "Бейсбольный мяч и бита вместе стоят 1 доллар и 10 центов. При этом бита стоит на 1 доллар дороже мяча. Сколько стоит мяч?" Ошибка поголовна.
Andrew2 С личной иррациональностью все понятно. Чего только стоит игнорирование простых правил: не ездить пьяным или ходить к стоматолог раз в год.
Задачка о 5 матросах это общесоциальный аспект. Многие сейчас жалуются на не справедливый сквиз, на неадекватную власть. Но ждать особых перемен не стоит. Конкретно каждый украинец даже не пятый а шестой матрос, чье мнение совсем не интересно. Потому скорее надо принять ситуацию и выживать в текущих условиях.
ujin_lord написав:Коллеги можете поздравить с выигранным делом в Хоз Суде по Дивам UNAF, решение получил, теперь думаю как у них забрать эти дивы )
То поздравлять пока рано...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Датская компания BankeElectromotive и луцкий "Автосборочный завод №1" автокомпании "Богдан Моторс" заключили договоры на инжиниринг (разработка модели конструкции) и изготовление грузовиков для сбора мусора муниципалитетами городов по всему Европейскому Союзу. Согласно пресс-релизу корпорации "Богдан", она рассчитывает изготовить для датчан в 2018 году не менее 15 электрических грузовиков. В целом потребность BankeElectromotive составляет около 200 автомобилей в год. Первый автомобиль будет изготовлен летом этого года. Если он успешно пройдет опытную эксплуатацию, серийное производство грузовых авто для Западной Европы начнется в текущем году.