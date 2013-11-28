Общался с их адвокатами спросил кому нибуть они платят дивы, сказали да но только по решению суда. Оспаривать думаю не будут, смысла нет им особо. Вопрос кто прошел такой же путь каким образом действовал имея решения суда
ujin_lord у них не адвокаты, а сотрудники подневольные люди. дождетесь судебный приказ - заплатите авансовый платёж (2%), пойдёте в исполнительную Шевченковского района, подадите документы и будете ждать деньги на счет
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
СП «Полтавская газонефтяная компания» продала еще 1,5 тыс. т нефти собственной добычи на электронных биржевых торгах с премией $4/барр к котировкам Brent. Об этом свидетельствуют результаты торгов, обнародованных «Украинской энергетической биржей» (УЭБ).
Нефть продается ж/д-вагонами со станции Новые Санжары (Полтавская обл.). Цена привязана к котировкам Brent (DTD) агентства Platts за последних три для до даты торгов (19-21 марта). По данным enkorr, средняя котировка за эти 3 дня составляла $66,49/барр. Таким образом цена нефти ПГНК без НДС будет равна примерно $70/барр. Расчетный коэффициент баррелизации составляет 8, фактический будет определен по фактической плоскости при температуре 20 градусов. В паспорте качества указана плотность 776,9 кг/куб. м.
«Укрнафта» активно лоббирует снижение цены своей нефти, жалуясь на якобы отсутствие спроса на ее ресурс. В частности, она просит привязать ее нефть к котировкам более дешевого сорта Urals в порту Новороссийска, а также приравнять цену к экспортному паритету, то есть вычесть из нее возможные логистические затраты к порту.