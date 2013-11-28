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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1905190619071908

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:33

  zzzzzz написав:...аппеляцию

не делай так больше :) :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:01

Общался с их адвокатами спросил кому нибуть они платят дивы, сказали да но только по решению суда. Оспаривать думаю не будут, смысла нет им особо. Вопрос кто прошел такой же путь каким образом действовал имея решения суда
ujin_lord
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:03

ujin_lord в исполнительную дальше, предварительно оплатив авансовий внесок
Востаннє редагувалось DmitryZP в Чет 22 бер, 2018 17:10, всього редагувалось 1 раз.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:06

ujin_lord
у них не адвокаты, а сотрудники :)
подневольные люди.
дождетесь судебный приказ - заплатите авансовый платёж (2%), пойдёте в исполнительную Шевченковского района, подадите документы и будете ждать деньги на счет
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:16

Re: Идеи: портфель

Кто-нибудь может откомментировать покупку AZST в конце дня по цене 0,563грн. ?
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:27

  Мечтательный бычок написав:Кто-нибудь может откомментировать покупку AZST в конце дня по цене 0,563грн. ?


Не все следят за новостями и форумы читают)))
sansey
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:33

СП «Полтавская газонефтяная компания» продала еще 1,5 тыс. т нефти собственной добычи на электронных биржевых торгах с премией $4/барр к котировкам Brent. Об этом свидетельствуют результаты торгов, обнародованных «Украинской энергетической биржей» (УЭБ).

Нефть продается ж/д-вагонами со станции Новые Санжары (Полтавская обл.). Цена привязана к котировкам Brent (DTD) агентства Platts за последних три для до даты торгов (19-21 марта). По данным enkorr, средняя котировка за эти 3 дня составляла $66,49/барр. Таким образом цена нефти ПГНК без НДС будет равна примерно $70/барр. Расчетный коэффициент баррелизации составляет 8, фактический будет определен по фактической плоскости при температуре 20 градусов. В паспорте качества указана плотность 776,9 кг/куб. м.

«Укрнафта» активно лоббирует снижение цены своей нефти, жалуясь на якобы отсутствие спроса на ее ресурс. В частности, она просит привязать ее нефть к котировкам более дешевого сорта Urals в порту Новороссийска, а также приравнять цену к экспортному паритету, то есть вычесть из нее возможные логистические затраты к порту.



http://enkorr.com.ua/a/news/Ukrainskaya ... ent/231756
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:47

Мечтательный бычок
лох не мамонт

может и шорты откупают
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 18:14

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:...аппеляцию

не делай так больше :) :)

Да учитель )))
Апелляция :P
Живите своим умом!
zzzzzz
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