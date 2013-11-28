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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:23
double-u
Да будь проклята это азовка вместе с рыжим (( попал с ней жестко
Живите своим умом!
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zzzzzz
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