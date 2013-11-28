суд відвідували?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:31
суд відвідували?
ось так :(
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:31
Re: Идеи: портфель.
Вітаю всіх акціонерів днон. Поки шайтан не матиме 95% кіна в двд не буде
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:56
На чому грунтується Ваша думка?
Як варіант - там прибуток 34,8 млн.грн. от і вирішили ті "крохи" не розподіляти.
Якби ввели РАБ і ДНОН засвітив за рік 1,6 млрд.грн прибутку і вирішив дивіденди не виплачувати тоді Ваше припущення було б реальним.
Якщо шайтан отримає 95%+ то нам тоді точно нічого не світить
Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:05
sansey
Не можу зараз зі смартфона зайти на сміду, але здається там цифри за 1—3 квартали 2017 були на рівні 2016.А в підсумку чомусь крихти, а точніше ж×Па.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:12
ММ в центре
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"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:56
rusich так рынок мертвый вообще. единичные сделки уже третий день. нужен какой-то позитивчик. а то так кому-то на больничку понадобится, опять золотой дождь прольется))
Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:23
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