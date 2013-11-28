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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1906190719081909

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:31

  ujin_lord написав:Коллеги можете поздравить с выигранным делом в Хоз Суде по Дивам UNAF, решение получил, теперь думаю как у них забрать эти дивы )


суд відвідували?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:31

Re: Идеи: портфель.

http://www.ux.ua/ru/issuer-m/52/30777/2 ... eting.aspx
Вітаю всіх акціонерів днон. Поки шайтан не матиме 95% кіна в двд не буде
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:56

  bulldog-zp написав:http://www.ux.ua/ru/issuer-m/52/30777/20180419-meeting.aspx
Вітаю всіх акціонерів днон. Поки шайтан не матиме 95% кіна в двд не буде


На чому грунтується Ваша думка?
Як варіант - там прибуток 34,8 млн.грн. от і вирішили ті "крохи" не розподіляти.

Якби ввели РАБ і ДНОН засвітив за рік 1,6 млрд.грн прибутку і вирішив дивіденди не виплачувати тоді Ваше припущення було б реальним.

Якщо шайтан отримає 95%+ то нам тоді точно нічого не світить
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:05

sansey
Не можу зараз зі смартфона зайти на сміду, але здається там цифри за 1—3 квартали 2017 були на рівні 2016.А в підсумку чомусь крихти, а точніше ж×Па.
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:12

ММ в центре :mrgreen:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:39

rusich ви ще ММа в м"ясорубці не бачили
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:56

rusich так рынок мертвый вообще. единичные сделки уже третий день. нужен какой-то позитивчик. а то так кому-то на больничку понадобится, опять золотой дождь прольется))
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:23

  Andrew2 написав:rusich а то так кому-то на больничку понадобится, опять золотой дождь прольется))

Тим більше що середній вік форумчан 50 рочків
bulldog-zp
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