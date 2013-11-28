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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1907190819091910

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:53

Интересно , по Юнафу четвертый день идут покупки, но покупают осторожно , без выноса выше 110
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:00

  bulldog-zp написав:
  Andrew2 написав:rusich а то так кому-то на больничку понадобится, опять золотой дождь прольется))

Тим більше що середній вік форумчан 50 рочків


ну хобби такое.. раньше в шахматы играли на улице на лавочках теперь вот тут..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:21

  zzzzzz написав:Интересно , по Юнафу четвертый день идут покупки, но покупают осторожно , без выноса выше 110

продают тоже осторожно, не ниже 105

эту сделку, я так понимаю, ты не заметил, раз сегодня мерещатся только одни покупки :P
Зображення
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:32

rusich

Всегда кто-то покупает , а кто-то продает )
Да я видел что все 4 дня в биды подливают , но биды продолжают появляться на 105-108
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:41

  bulldog-zp написав:http://www.ux.ua/ru/issuer-m/52/30777/20180419-meeting.aspx
Вітаю всіх акціонерів днон. Поки шайтан не матиме 95% кіна в двд не буде

Прибыль барыга украл однозначно. Не будет же делиться с таким большим количеством акционеров(в %).
И идти на собрание надо, чтобы голосовать против перехода в прат. Средняя цена по биржевым курсам - 425,2 грн. Вдруг барыга расщедрится в оценке)).
alex
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:00

  alex написав:Прибыль барыга украл однозначно. Не будет же делиться с таким большим количеством акционеров(в %).
И идти на собрание надо, чтобы голосовать против перехода в прат. Средняя цена по биржевым курсам - 425,2 грн. Вдруг барыга расщедрится в оценке)).


я шайтана не оправдываю, но Вы проводили аудит на ДНОНе? Вы так однозначно утверждаете что прибыль украл...

Ехать на собрание однозначно нужно как для получения информации так и для бесплатных пут опционов по бумаге.

Относительно 425,2 грн. я бы так сильно не расчитывал. Практика показывает что очень жадные контрагенты

Шайтан вполне нормально делится, есть расклад, где у СКМ и Привата 50/50 офшорка, которая владеет около 93% Кривбассвзрывпрома (КВПР), которое выплачивает дивиденды.

Также есть КЖРК (Беня и шайтан 50/50), каждый год дивы.

По ДНОНу у шайтана 76,5%, У Бени-Суркисов-Григоришина около 16%. итого 92,5%
не факт что захотят сквизится. есть вариант, что будут брать дивидендами (все мажоры на Кипрах).
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:21

У ДНОНа около 6.000.000 акций.
5% это 300.000
Есть предложение сделать перекличку собрать пул из акционеров на 5% и заключить акционерное соглашение о недопуске сквиза.

У меня если что 2.000 акций)))
У КИНТО около 10.000 акций на фондах, может немного больше

Буду агитировать на ОСА.
sansey
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  #<1 ... 1907190819091910
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