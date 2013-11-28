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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:53
Интересно , по Юнафу четвертый день идут покупки, но покупают осторожно , без выноса выше 110
Живите своим умом!
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:00
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:21
продают тоже осторожно, не ниже 105
эту сделку, я так понимаю, ты не заметил, раз сегодня мерещатся только одни покупки
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:32
rusich
Всегда кто-то покупает , а кто-то продает )
Да я видел что все 4 дня в биды подливают , но биды продолжают появляться на 105-108
Живите своим умом!
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:41
Прибыль барыга украл однозначно. Не будет же делиться с таким большим количеством акционеров(в %).
И идти на собрание надо, чтобы голосовать против перехода в прат. Средняя цена по биржевым курсам - 425,2 грн. Вдруг барыга расщедрится в оценке)).
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:00
я шайтана не оправдываю, но Вы проводили аудит на ДНОНе? Вы так однозначно утверждаете что прибыль украл...
Ехать на собрание однозначно нужно как для получения информации так и для бесплатных пут опционов по бумаге.
Относительно 425,2 грн. я бы так сильно не расчитывал. Практика показывает что очень жадные контрагенты
Шайтан вполне нормально делится, есть расклад, где у СКМ и Привата 50/50 офшорка, которая владеет около 93% Кривбассвзрывпрома (КВПР), которое выплачивает дивиденды.
Также есть КЖРК (Беня и шайтан 50/50), каждый год дивы.
По ДНОНу у шайтана 76,5%, У Бени-Суркисов-Григоришина около 16%. итого 92,5%
не факт что захотят сквизится. есть вариант, что будут брать дивидендами (все мажоры на Кипрах).
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:21
У ДНОНа около 6.000.000 акций.
5% это 300.000
Есть предложение сделать перекличку собрать пул из акционеров на 5% и заключить акционерное соглашение о недопуске сквиза.
У меня если что 2.000 акций)))
У КИНТО около 10.000 акций на фондах, может немного больше
Буду агитировать на ОСА.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:47
Если рыжему пришлось переплатить двойную цену из-за действий второго крупного акционера на августовском аукционе, то дивидендов не дождемся никогда. Разве что в рамках какого-то соглашения, позволящего получить этот пакет.
Имхо
Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:03
Ситуации могут быть разные.
Ходят слухи что РЛА отписал часть ДТЭКа на шоколадную фабрику, взамен получил Роттердам+ и другие ништяки
Покупателем на приватизации энергетики выступило ORNEX, а не ДТЭК, возможно из-за обязов по евробондам ДТЭКа (был запрет на новые покупки активов), а возможно типа номинального акционера для последующей передачи "другим людям".
Уж слишком хорошо у него дела пошли вверх, при том что портрет декларирует деолигархизацию.
Додано: Суб 24 бер, 2018 08:30
Тут инфа в фб проскочила)) Вот где гипер доход ))
Все знают про ВВП-варранты ( VRI ) - Это цб которые получили держатели госдолга Украины взамен 20% списания.
Короче , за год , цена в долларах поднялась с 30 центов до 67 центов )) Во где долларовая доходность ))
JPMorgan почти угадал с прогнозом )
Год назад при цене в 30 центов, они дали прогноз на 80 центов , они почти угадали, сейчас цена 67 центов
Живите своим умом!
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