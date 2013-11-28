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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:07
Аваль становится приватным АО. Этот вопрос вынесен на собрание 27.04. Как будет определятся цена выкупа если проголосовать против этого?
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DarkBobo
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Додано: Пон 26 бер, 2018 14:21
DarkBobo написав:
Аваль становится приватным АО. Этот вопрос вынесен на собрание 27.04. Как будет определятся цена выкупа если проголосовать против этого?
А есть повестка собрания и проект решений?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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Додано: Пон 26 бер, 2018 14:44
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