RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1909191019111912>

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:07

BAVL

Аваль становится приватным АО. Этот вопрос вынесен на собрание 27.04. Как будет определятся цена выкупа если проголосовать против этого?
DarkBobo
 
Повідомлень: 581
З нами з: 28.06.10
Подякував: 43 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:21

  DarkBobo написав:Аваль становится приватным АО. Этот вопрос вынесен на собрание 27.04. Как будет определятся цена выкупа если проголосовать против этого?

А есть повестка собрания и проект решений?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2916
З нами з: 28.12.08
Подякував: 921 раз.
Подякували: 976 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:44

DarkBobo спросоння?
Філ
 
Повідомлень: 1523
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1033 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:49

  DarkBobo написав:Аваль становится приватным АО. Этот вопрос вынесен на собрание 27.04. Как будет определятся цена выкупа если проголосовать против этого?


с утра уже бухнул? :mrgreen:
Жук
 
Повідомлень: 38
З нами з: 07.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:50

DarkBobo
определятся будет по закону.
скорее всего средний биржевой курс
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10240
З нами з: 02.09.08
Подякував: 654 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:15

  St/2 написав:DarkBobo
определятся будет по закону.
скорее всего средний биржевой курс


Прцедура не быстрая. Можно успеть двд получить и сдать по среднему курсу
Реальная цена сейчас = средний курс+двд :!:
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
Повідомлень: 1745
З нами з: 04.09.11
Подякував: 520 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:26

  Камикадзе написав:
  St/2 написав:DarkBobo
определятся будет по закону.
скорее всего средний биржевой курс


Прцедура не быстрая. Можно успеть двд получить и сдать по среднему курсу
Реальная цена сейчас = [b]средний курс[/b]+двд :!:

Уточните, средний курс на сейчас или на дату принятия решения о "правочинах" :mrgreen: ?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
Повідомлень: 338
З нами з: 16.05.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:33

  Investor_33 написав:


ст. 69
1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.

{Абзац перший частини першої статті 69 в редакції Закону № 289-VIII від 07.04.2015}

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
Повідомлень: 1745
З нами з: 04.09.11
Подякував: 520 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:38

  Камикадзе написав:
  Investor_33 написав:


ст. 69
1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.

{Абзац перший частини першої статті 69 в редакції Закону № 289-VIII від 07.04.2015}

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.


Я что-то нигде не наблюдаю опубликованного решения...
Согласно календарному плану дедлайн завтра 27 марта.
Зображення
Если повидомлення действительно еще не было опубликовано и если крупные держатели не лохи, то сегодня можем увидеть космос по цене к концу торгов :roll:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2916
З нами з: 28.12.08
Подякував: 921 раз.
Подякували: 976 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:00

rusich
что-то нехорошее нарисовали.
3366 - как-то коряво. :evil:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12445
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1667 раз.
Подякували: 3313 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 1909191019111912>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 69486
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5372)
26.03.2018 17:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.