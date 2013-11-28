St/2 написав:DarkBobo определятся будет по закону. скорее всего средний биржевой курс
Прцедура не быстрая. Можно успеть двд получить и сдать по среднему курсу Реальная цена сейчас = [b]средний курс[/b]+двд
Уточните, средний курс на сейчас или на дату принятия решения о "правочинах" ?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
ст. 69 1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.
{Абзац перший частини першої статті 69 в редакції Закону № 289-VIII від 07.04.2015}
Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
ст. 69 1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.
{Абзац перший частини першої статті 69 в редакції Закону № 289-VIII від 07.04.2015}
Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
Я что-то нигде не наблюдаю опубликованного решения... Согласно календарному плану дедлайн завтра 27 марта. Если повидомлення действительно еще не было опубликовано и если крупные держатели не лохи, то сегодня можем увидеть космос по цене к концу торгов
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