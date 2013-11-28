Или коллега DarkBobo просто оживил форум
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:01
Re: Идеи: портфель
Или коллега DarkBobo просто оживил форум
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:50
Dimar
неожиданно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:53
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:55
St/2
любопытна мотивация австрийцев.
не хотят независимых директоров? ведь не в квартальной же отчетности дело, если они ежемесячно отчитываются НБУ
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:56
без Аваля в виде ПАО фондовую богодельню на УБ можно окончательно закрывать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:57
Все в ОВГЗ
Живите своим умом!
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:58
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:59
St/2
ты не путаешь байбэк со сквизом?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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